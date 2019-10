Nära 800 internerade flydde från IS-läger i Syrien efter turkiskt bombardemang - "det råder anarki i lägret"

Det finns över 80 000 kvinnor och barn som levde under IS styre, i kurdkontrollerade interneringsläger i norra och östra Syrien Al-Hol-lägret i Syrien.

Åtminstone 785 kvinnor och barn som har levt under terrorgruppen IS styre, har flytt från ett interneringsläger i nordöstra Syrien. En stor del av dem som flydde från lägret Ain Issa, norr om provinshuvudstaden Raqqa, var utländska familjemedlemmar till IS krigare.

IS-familjerna lyckades fly när invaderande turkiska styrkor bombade områden i närheten av lägret, där den kurddominerade SDF-milisen har sitt högkvarter.

Enligt lokala myndigheter råder det anarki i Ain Issa eftersom en stor del av de kurdiska vakterna hade dragits bort för att bekämpa den turkiska invasionen. Resten av vakterna flydde på söndagen då turkiska artillerigranater slog ner nära lägret.

- Det råder anarki i lägret och bevakningen är för närvarande bristfällig, medger den kurdiska talesmannen Marvan Qamishlo.

Enligt honom finns det nu endast ett sextiotal vakter kvar i Ain Issa då vaktstyrkan vanligtvis rör sig kring 700 soldater.

- Det vore idealiskt med 1 500 vakter men vi har inte tillräckligt många för det, säger Qamishlo som befarar att turkiska soldater och deras allierade snart kan omringa lägret.

- Vad ska vakterna göra då?

Oroligt även i jättelägret al-Hol

Det finns omkring 12 000 internerade i distriktet Ain Issa, som ligger nära kurdkontrollerade områden som angrips av turkiska och pro-turkiska rebeller.

I byarna omkring har det redan setts IS svarta flaggor som har hissats över hustaken igen uppger ögonvittnen.

I går rapporterades det också om ett upplopp i interneringslägret al-Hol i östra Syrien, där kvinnor som stöder IS, angrep vakter med stenar och käppar.

Det finns omkring 70 000 kvinnor och barn som levde under IS i ökenlägret al-Hol, bland dem även en handfull finländare.

Kurderna har också fängslat omkring 11 000 misstänkta manliga medlemmar av IS, som hålls i tillfälliga fängelser och läger runt omkring det självstyrda kurdiska området Rojava.

Det pågår häftiga eldstrider i den kurdkontrollerade gränsstaden Ras al-Ain, men staden har inte ännu fallit

För ett par dagar sedan lyckades fem jihadister fly från ett fängelse i Qamishli, den största staden i Rojava, då IS utförde en bilbombsattack mot fängelset.

Allt fler liknande flyktförsök befaras ju närmare turkarna kommer och samtidigt får man allt fler bevis på att IS håller på att återhämta sig i rebellkontrollerade områden i norra Syrien.

Kurderna anklagar också Turkiets allierade, de pro-turkiska rebeller för att ha tillåtit ett stort antal jihadister i sina led.

Kurderna har också gett ut videoband där man enligt dem ser bevis på krigsförbrytelser då tillfångatagna och bakbundna kurdiska krigsfångar skjuts ihjäl på nära håll .

Farhågor besannas

Det här är precis det som kurderna har varnat för och omvärlden har oroat sig för. Att kampen mot den turkiska invasionen drar kurdernas uppmärksamhet bort från kampen mot IS som därigenom får en chans att återhämta sig.

Den kurddominerade milisstyrkan SDF meddelade tidigare i veckan att kriget mot IS läggs på is och att bevakningen av internerade jihadister och IS-lojalister inte längre har högsta prioritet.

Turkiet har bombat kurdkontrollerade gränsområden i nordöstra Syrien sedan i onsdags Kvinnor vallar får vid gränsen till Turkiet i Syrien. Bilden är tagen fredagen den 11 oktober. Bild: Sedat Suna / EPA

USA som har omkring 1 000 soldater kvar i området, vägrar att ta ansvar för lägren och det har spekulerats i att brittiska och franska enheter i området i stället skulle ta över lägren.

Både Storbritannien och Frankrike har i varje fall meddelat att om och när USA drar bort sin styrka från nordöstra Syrien, så kommer de att följa efter.

Häftiga strider vid gränsen



Samtidigt pågår det häftiga strider vid gränsen mellan Syrien och Turkiet. Turkarna hävdade på söndagen att de har intagit gränsstaden Suluk som ligger nordöst om Ras al-Ain som har utsatts för häftigt bombardemang sedan Turkiet inledde sin invasion i onsdags.

Turkiet hävdar att nästan 500 kurder har "neutraliserats" medan det syriska människorättsobservatoriet säger att drygt 100 kurdiska soldater har dödats. På den turkiska sidan om gränsen lär ett tjugotal människor ha dödats i kurdiska granatattacker.

Striderna i nordöstra Syrien har enligt FN tvingat över 130 000 civila att fly från sina hem medan kurderna säger att det riktiga antalet rör sig kring 200 000.

Källor: Reuters, AP, AFP