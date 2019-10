Sammanhållningen har tagit Mercedes till toppen – Bottas tystade kritikerna med efterlängtad seger: ”Den viktigaste i hans karriär”

Valtteri Bottas visade vilken duktig förare han är, säger Yle Sportens expert Fredrik af Petersens efter finländarens seger i Japan. Triumfen satte inte bara punkt för en nästan sex månader lång segertorka, den gjorde också att VM-titeln nu avgörs mellan de båda Mercedesförarna.

Det var Valtteri Bottas dag på Suzuka. Finländaren gjorde en pangstart och steg direkt från trea till etta. Sedan var det inget snack om saken. Bottas kunde ganska så komfortabelt köra hem sin tredje seger den här säsongen.

En seger som betyder väldigt mycket för Bottas, anser Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens.

– För Valtteri personligen så tror jag att det var den viktigaste segern i hans formel 1-karriär. Han har fått ge vika för Lewis Hamilton några gånger men nu fick han fritt fram och då visade han vilken duktig förare han är.

– Han gav alla kritiker som tvivlat på honom svar på tal. Även om Hamilton är nummer ett i stallet så visade Valtteri att han är minst lika bra som Hamilton, säger af Petersens.

Dagens seger tog Bottas några poäng närmare Hamilton i kampen om VM-titeln. Med fyra tävlingar kvar att köra leder Hamilton med 64 poäng. Samtidigt blev det också klart att det bara är Bottas som kan utmana Hamilton om titeln.

Hur viktigt tror du det är för Bottas att han fortfarande har en matematisk chans att vinna VM-titeln?

– Han har sagt att han inte ger upp så länge han har en matematisk chans att vinna. Men jag tvivlar på att det kommer att gå. Han fick ett momentum som han kan ta med sig till Mexiko men där tror jag nog att Hamilton kommer att slå tillbaka, säger af Petersens.

Bottas har vunnit tre tävlingar den här säsongen. Bottas står på prispallen med en champagnefalska i en hand och en pokal i den andra. Bild: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Mercedes kom till Japan med en liten aerodynamisk uppdatering på bilarna och för Bottas har det fungerat perfekt. Har var snabbast på fredagens träningar och även om det inte blev pole position i kvalet så skaffade han sig ett bra utgångsläge.

– När man trivs med bilen, som Valtteri tydligen gjorde, så kan man satsa 100 procent och bromsa på exakt rätt ställe. Det är små detaljer som avgör och den här gången träffade Mercedes ingenjörer helt rätt, säger af Petersens.

Väldigt tidigt i dagens lopp stod det klart att Bottas skulle göra två depåstopp medan Hamilton valde en annan strategi och försökte klara sig med ett däckbyte.

Men däcken slets snabbare än vad stallet och Hamilton hade räknat med och han tvingades gå in för ett nytt byte i slutet av tävlingen.

Hamilton var inte nådig i sin kritik mot stallet i radiokommunikationen och efter loppet hade han svårt att le.

– Jag vet inte hur Mercedes tänkte, kanske trodde man att Hamilton skulle kunna ta andraplatsen av Sebastian Vettel. Ferrari är lite snabbare på raksträckorna än Mercedes så Hamilton kunde inte sätta in någon allvarlig attack.

– Det blir nog en diskussion inom Mercedes och Hamilton har en och annan fråga till de som bestämde taktiken i loppet, säger af Petersens.

Sammanhållningen har gjort Mercedes till ett vinnande stall

Dagens resultat gjorde också att Mercedes säkrade segern i konstruktörs-VM. Sedan hybrideran startade 2014 har Mercedes vunnit samtliga titlar.

Hur skulle du ranka Mercedes i ett historiskt perspektiv?

– Mercedes befinner sig absolut uppe bland de främsta, det är inte tu tal om annat. Toto Wolff har skapat inte bara ett stall utan ett gäng där sammanhållningen är på topp. När man går nere hos Mercedes och jämför med andra stall så får man intrycket att det är ett kamratgäng mer än ett team.

– Sammanhållningen är så otroligt tät. De interna stridigheterna som fanns under Rosbergs och Hamiltons tid finns inte längre. Det råder fullständig harmoni bland alla anställda, säger af Petersens.

Mercedes har vunnit sex raka konstruktörstitlar. Personal och förare från Mercedes jublar Bild: imago images/HochZwei/ All Over Press

Ser du att Mercedes dominans kan avta om man blickar mot 2021 och de nya reglerna?

– Kanske redan nästa år eftersom Ferrari har kommit på något som gjort att man kommit ifatt. Det såg vi med Leclercs segrar och även med Vettels vinst. Det beror också på hur mycket av årets uppdateringar som man kan lägga in i nästa års bil.

– 2021 kommer nya regler och då börjar vi om från noll men jag tror att det blir jämnare redan nästa år. Jag tror att man inom Mercedes börjar bli lite nervösa då Ferrari gjort stora och snabba framsteg. Nästa år kan det bli tuffare och jag tror att Mercedes räknar med det, säger af Petersens.

Veckoslutet i Japan såg inte ut som det normalt brukar göra på grund av tyfonen Hagibis. Fredagens träningar genomfördes men lördagens träning ströks och kvalet flyttades till söndagen.

Flera förare har sagt att man gillat den nya tidtabellen och även af Petersens tycker att Liberty Media kunde börja experimentera med upplägget för tävlingshelger.

– Det pratas mycket om att sänka kostnaderna. Tar man bort en dag så sparar man otroligt mycket pengar över hela säsongen. Framför allt mekanikerna skulle gilla det eftersom man då får mer tid hemma.

– De sliter verkligen hårt med sitt arbete under veckosluten och många har gått in i väggen. Helt fel vore det inte och det skulle också passa in i diskussionerna kring budgettaket , säger han.