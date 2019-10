Barkov delaktig när Florida reste sig från fyramålsunderläge – glödhet David Pastrnak gjorde fyra mål

David Pastrnak



13.3.2018 - 3G,1A vs CAR

14.4.2018 - 3G,3A vs TOR

13.10.2018 - 3G,0A vs DET

10.11.2018 - 3G,1A vs TOR

27.3.2019 - 3G,2A vs NYR

14.10.2019 - 4G,0A vs ANA



That's six tricks in 18 months.



One (hat-)trick pony!#NHLfi