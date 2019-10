Hongkong delat som aldrig förr – majoriteten stöder våldet

Djupa motsättningar har uppstått också på det personliga planet som ett resultat av demonstrationerna mot Hongkongs ledning och Kina. Familjer blir osams, det grälas på arbetsplatser och det är vanligt att Hongkongborna råkar illa ut för vad de skriver på de sociala medierna.

Heder åt Hongkong, är namnet på något som en stor del av invånarna nu betraktar som Hongkongs nationalsång. Sången komponerades i september av en anonym Hongkongbo, och den sjungs under alla demonstrationer så länge som det går fredligt till.

- Solidariteten är stor mellan oss. Vi har demonstrerat i mer än fyra månader, och det känns som om vi skulle vara en familj, berättar studeranden Albert Lai.

De fredliga demonstrationerna utmynnar utan undantag i våldsamma sammandrabbningar mellan huvudsakligen unga Hongkongbor och kravallpoliser. Många av de här militanta demonstranterna är beväpnade med bland annat brandbomber och metallpålar med vassa ändor.

Veckoslut efter veckoslut har militanta demonstranter vandaliserat bland annat metrostationer och allmän egendom. Också i övrigt har de orsakat omfattande skadegörelse.

Ändå fortsätter en klar majoritet av Hongkongborna att stöda dem. De som inte gör det löper risk för att bli stämplade som fiender.

- När jag på Facebook skrev att jag motsätter mig demonstranter som använder våld fick jag en massa kommentarer. Flertalet av dem var direkt hatiska, berättar den 37-åriga advokaten Naomi Wong.

Efter det slutade Wong att på de sociala medierna skriva vad hon tycker om det som pågår i Hongkong. Det samma gjorde hennes man som likaså är advokat och som också ogillar våldet.

Både Wong och hennes man deltog i de första protesterna i juni. Då krävde demonstranterna att ledningen slopar ett lagförslag som hade gjort det möjligt att utlämna efterlysta personer från det autonoma Hongkong till det auktoritära Kina.

Upp till två miljoner människor deltog i de här huvudsakligen fredliga protesterna. När Hongkongs ledning inte reagerade på något sätt började en del av demonstranterna ta till våld.

Naomi Wong upplevde att vandalismen och förstörelsen av både allmän och privat egendom var frånstötande. Till sin förfäran märkte hon sedan att det inte ens inom familjekretsen var klokt att kritisera det som de militanta demonstranterna sysslade med.

- Min farbror fördömde våldet på släktens interna chattrum. En av mina yngre kusiner blev så upprörd att han skickade en verkligt oförskämd kommentar till farbrodern, berättar Wong.

Till saken hör att alla diskussioner på chattrummet på kinesiskt vis hade varit ytterst hövliga. Nu ledde kusinens utbrott därför till att relationerna mellan två släktgrenar avbröts helt och hållet.

Wongs släkt är inget undantag, snarare tvärtom. Det har uppstått allvarliga gräl mellan föräldrar och deras tonåriga barn, mellan syskon och mellan vänner.

Det sägs bero på att känslorna svallar på ett aldrig förr skådat sätt. Också en stor del av dem som inte personligen deltar i protesterna har engagerat sig i händelserna.

Samtidigt har folk i det under normala omständigheter lugna och trygga Hongkong med ens slutat att tolerera avvikande åsikter. Allt fler undviker därför att säga vad de tycker.

Under varenda protest ropar deltagarna slagord som bestyrker deras identitet som Hongkongbor. Den här identiteten skapar en stark känsla av kamratskap mellan demonstranterna.

En stor del av invånarna i den förra brittiska kolonin upplever att de är annorlunda än kineserna som bor i det övriga Kina. Hongkongborna tycker att Kina är ute efter att försvaga deras identitet, och de vill visa att det inte lyckas.

Det sägs i sin tur förklara varför en stor del av Hongkongborna accepterar att de militanta demonstranterna bryter mot lagen genom att attackera poliser och orsaka förstörelse. I vanliga fall är Hongkongborna synnerligen laglydiga.

- Också en del av mina kolleger säger att de har förståelse för det som de militanta demonstranterna gör. En förklarade att han tycker att de har rätt att ta till våld i och med att de inte har några andra alternativ i sin kamp för demokrati, berättar advokaten Wong.

Demonstranterna kräver bland annat en övergång till fullskalig demokrati. De kräver också att alla de mer än 2 000 häktade demonstranterna benådas.

Wong är besviken på att också advokater stöder människor som utför brott. Hon skulle förstå det bättre om Hongkongborna var förtryckta, men hon tycker att hon lever i ett fritt samhälle.

Wong är i varje fall tacksam för att det inte har uppstått direkta gräl om demonstrationerna bland dem som jobbar på hennes advokatbyrå. Kollegerna har kunnat diskutera sinsemellan utan att hetsa upp sig.

På en massa andra arbetsplatser har det däremot gått hett till. Stämningen är usel när folk som är av olika åsikt inte längre kommer överens.

I vissa fall har anställda till och med blivit uppsagda. Både människor som stöder demonstranterna och sådana som motsätter sig dem har förlorat sina arbetsplatser beroende på av vilken åsikt ifrågavarande arbetsgivare har.

Också en del demokratiskt sinnade politiker har kommit i kläm. Även om de stöder demonstranternas målsättningar behandlas de inte alltid som allierade.

- En del av demonstranterna ogillar mig. De tycker att jag är alltför fredlig, för de anser att de inte med fredliga medel kan få till stånd det som de vill, säger den populära demokratiska parlamentsledamoten Fernando Cheung.