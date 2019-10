Kommentar: Nu kan Polens makthavare höja partiet över lagen - "men det blir svårt"

Nu skickas också syriska trupper norrut mot gränsen.

Åtminstone 785 kvinnor och barn som har levt under terrorgruppen IS styre, har flytt från ett interneringsläger i nordöstra Syrien. En stor del av dem som flydde från lägret Ain Issa, norr om provinshuvudstaden Raqqa, var utländska familjemedlemmar till IS krigare.