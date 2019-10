Radiogudstjänst med Frälsningsarméns Tempelkår

Veckans Radiogudstjänst firas med Frälsningsarméns Tempelkår i Helsingfors.

Tempelkåren är Frälsningsarméns äldsta verksamhetspunkt i Finland, grundad 1889 och blir alltså i år 130 år. Tempelkåren samlar helsingforsborna på svenska.

Kåren är grundenheten för Frälsningsarméns verksamhet och motsvarar en lokal församling. I Tempelkåren hålls gudstjänster varje vecka samt olika andliga sammankomster både för vuxna och barn.

Predikant i helgens radiogudstjänst är Kati Kiveistö, mötesledare är Kaisa Mäkelä-Tulander och Templets hornmusikkår står för musiken.

Andakter och Andrum i veckan

Sex måndagar i radhandlar det i Andrum i Yle Vega om dopet. Den här veckan är det Rea Anner från Helsingfors som talar.

Måndag 14.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Rea Anner, Helsingfors

Aftonandakt kl 19.15

fader Heikki Huttunen, Esbo

Musik: ortodox hymn.

Tisdag 15.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Birgitta Strandberg-Rasmus, Jakobstad

Musik: Ainbusk singers sjunger Älska mig som den jag är.

Aftonandakt kl 19.15

Jonas Gehlin, Helsingfors

Musik: Lars Jansson Trio spelar More Human

Onsdag 16.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sara Högberg, Larsmo

Musik: Kristina Bergvall sjunger Morgonbön

Aftonandakt kl 19.15

Pia Kummel-Myrskog, Helsingfors

Musik: Good news sjunger Låt vår kyrka bli ett träd

Torsdag 17.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Inger Sjöberg, Esbo

Musik: Amigo Choral och Betaniakören med solisten Tove Leppilampi sjunger You got me singing.

Aftonandakt kl 19.15

Stefan Salonen, Helsingfors

Musik: Nina Åström sjunger Du omsluter mig på alla sidor

Fredag 18.10

Andrum kl 06.54 och 09.10

Fred Wilén, Helsingfors

Musik: Kvevlaxkören sjunger psalm 914

Aftonandakt kl 19.15

Lucas Snellman läser ur Frank Mangs’ bok Fungerande liv, del 1/6. Serien är en repris från 2013. Ole Hedén spelar piano.

Lördag 19.10

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 20.10

kl 19.15 Det dubbla kärleksbudet.

Anna Edgren och Hedvig Långbacka läser en del av dagens liturgiska texter.

Producent: Hedvig Långbacka.

Radiogudstjänst

Söndag 20.10

Kl 13.03 Gudstjänst med Frälsningsarméns Tempelkår i Helsingfors.

Predikant: Kati Kiveistö.

Mötesledare: Kaisa Mäkelä-Tulander.

Musik: Templets hornmusikkår.



Templet i Helsingfors Tegelfasad i rödtegel och skylten Templet i stora bokstäver på fasaden. Bild: Toni Kaartinen

