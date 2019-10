Stämpla på metall - sex tips

Personliga texter och budskap har blivit en del av vår vardag. Med metallstämplar kan du göra egna smycken, skyltar, odlingspinnar och andra unika presenter till dig själv eller någon annan.

Ingen reklam tack - en enkel skylt som sparar ca 50 kg papper per person och år. Ett lätt sätt att spara både miljö och pengar. Passa på och gör en matchande namnskylt till postluckan eller brevlådan.

Armband med ditt nya motto hjälper dig nå ditt mål.

Ett halsband med ett budskap till mottagaren för att visa din omsorg är en fin gåva.

Nyckelringar är alltid roliga att göra.