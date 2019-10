Hammarslagen tystnar i Svartå bruk efter 400 år av fabriksarbete

När SBA Interior flyttar bort från Svartå bruk innebär det samtidigt att en 400 år lång industrihistoria sätter punkt.

Sedan år 1616 då Svartå järnbruk grundades har det funnits industriell verksamhet i Svartå i nuvarande Raseborg.

- Kontinuerligt har det funnits industri här i över 400 år. Jag kommer inte på något annat ställe i Finland där man skulle ha bedrivit industriell verksamhet på samma plats längre än det här, säger Kerstin Ilander som i trettio år med kunskap och hängivenhet upplyst besökare om Svartå bruks historia.

Utan järnbruket hade Svartå slott aldrig byggts. Svartå slott i höstprakt. Bild: Yle/Maria Wasström

Fortfarande utför hon sporadiskt guidningar på slottet och i bruket.

- Svartå järnbruk och Svartå träsliperi har gett en identitet åt den här orten.

Kerstin Ilander är själv Svartåbo och känner varmt både för orten och brukets historia.

Ilander påpekar att varken det vackra slottet eller parken skulle finnas utan den industri som en gång etablerades vid forsarna i Svartå.

Svartå slottspark hör till Raseborgs mesta sevärdheter. Porten vid Svartå slott Bild: Yle/Maria Wasström

Fabriksägarna ville ha en representativ bostad och lät därför uppföra Svartå slott.

- Det som gjorde att industrin etablerades här var de sex olika forsarna på en sträcka av drygt en kilometer. Det var ju vattenkraften som behövdes för järnbruket. vattenkraften här.

Kerstin Ilander vid det gamla lokstallet i Svartå som under några år fungerade som bryggeri. Kerstin Ilander i Svartå bruk. Bild: Yle/Maria Wasström

Under århundradenas lopp har det funnits järnbruk, träsliperi och metallfabrik i Svartå bruk.

Fabriksverksamheten har anpassats efter vad som ansetts lönsamt. Så även i dag då SBA Interior lämnar bruket eftersom företaget behövde större lokaliteter med rum för tillväxt.

Sängarna som tillverkas på SBA Interior känns igen från många kryssningsfartygs hytter. Blivande sängstommar som tillverkas på SBA Interior. Bild: Yle/Maria Wasström

SBA Interior tillverkar bland annat inredningar för fartyg och komponenter till varvsindustrin.

Långa anor

Göran Lindholm, också han Svartåbo som känner varmt för sin hemort, går gärna tillbaka i tiden ända till år 1560 då hertig Johan anlade en masugn på den plats som senare skulle bli Svartå bruk.

Svartåbon Göran Lindholm kom till orten första gången som tvååring. Göran Lindholm Bild: Yle/Maria Wasström

-När Hjalmar Linder beslöt av avsluta järnhanteringen här i slutet av 1890-talet sa man att hammarslagen tystnar efter 340 år. Hammarslagen kom tillbaka på 1970-talet och nu efter 460 år tycks de igen tystna igen.

Hyresgäst sökes

Lindholms förhoppning är att det också denna gång går att hitta en ny sorts verksamhet på platsen. Den 8 000 kvadratmeter stora fabriksbyggnaden är emellertid inte helt lätt att sälja eller hyra ut.

- Vi får hoppas att det kommer någon fortsättning. Elektricitet gör man här fortfarande men kraftverken är numera obemannade, säger Lindholm.

Göran Lindholm och Kerstin Ilander känner Svartås historia som sina egna fickor. Svartåborna Göran Lindholm och Kerstin Ilander med kraftverket och SBA Interior i bakgrunden. Bild: Yle/Maria Wasström

- När jag gick i småskolan här skidade jag över parkbron förbi gården genom storporten upp förbi Thorsborg genom skogen till skolan.

Somrarna 1959 och 1960 jobbade han på Svartå bruk.

Jobb i generationer

Under många årtionden har verksamheten i bruket erbjudit jobb åt lokalbefolkningen. Många Svartåbor har tagit sina första steg in i arbetslivet just här.

Tom Lundström har arbetat på SBA Interior i tjugofem år. Också hans mamma arbetade på fabriken i tiden. Tom Lundström inne i SBA Interiors fabrik i Gebbelby, Karis. Bild: Yle/Maria Wasström

En av dem är Tom Lundström som började som sommarpraktikant på SBA Interior för nästan tjugofem år sedan.

- Jag började som sommarjobbare och det är jag väl fortfarande, fast numera året runt, skrattar Lundström som under årens lopp jobbat med plåtbearbetning av alla de slag.

Numera har han en drygt tjugo kilometer längre arbetsväg eftersom fabriken flyttat till Gebbelby i Karis.

Hela SBA Interiors verksamhet har nu flyttat till Finpiles gamla fastighet i Gebbelby mellan Karis och Ekenäs. Industrihallen i Gebbelby där SBA Interior verkar. Bild: Yle/Maria Wasström

Den förlängda arbetsresan stör honom inte nämnvärt men han medger att det på något plan berör honom att traditionen med industriverksamhet i bruket nu verkar sätta punkt.

Också han hoppas att hyresvärdarna hittar ny verksamhet till fabriken i Svartå.

Fabriksbyggnaden i Svartå blev för trång för SBA Interior. Sba Interior i Svartå Bild: Yle/Maria Wasström

Samtidigt har han förståelse för att fabriken måste få växa om verksamheten går bra.

Under årens lopp har det varit både upp- och nedgångar för SBA Interior men för tillfället går affärerna bra och företaget har cirka 130 anställda.

Kulturmärkt miljö

Också Kerstin Ilander tycker det är synd att det inte gick att möta företagets behov av tillväxt på bruksorten.

- Jag tycker ju att den här miljön är oerhört värdefull. Det att vi inte hittat en lösning för att de skulle ha kunnat stanna här ser jag nog som ett misslyckande. Det är allas ansvar, säger hon och påpekar att det är svårt få tillstånd att göra stora ingrepp i kulturlandskap, vilket Svartå bruk otvivelaktigt är.