Vi bad Svenska Yles publik att skicka in höstbilder under helgen. Resultatet: 52 fina bilder på natur i höstskrud. Gula och regnvåta höstlöv i en vattenpöl på asfalt. Bild: Derrick Frilund / Yle

Vi bad Svenska Yles publik att skicka in höstbilder och fick in många fina fotografier fyllda med färgglad höststämning. Sammanlagt fick vi in 52 bilder från olika platser runtom i Finland.

Nu är det dags att rösta fram den allra vackraste höstbilden. Vi har delat in bilderna enligt den region bilden kommer ifrån.

Du kan rösta på en bild per region. Du röstar genom att klicka på bilden som du tycker är finast.