Sjuka och undernärda människor plockar det te vi dricker - Finnwatch slår larm om förhållandena på teplantager

Fermentoitua teejuomaa on helppo tehdä itse.

Kombucha on fermentoitu teejuoma, joka on valloittanut maailman rytinällä. Tämä perinteikäs juoma on lyönyt itsensä läpi muun muassa siksi, että se sisältää maitohappobakteereja ja vähemmän sokeria kuin virvoitusjuomat. Jos noudatat Strömsön ohjeita, voit tarjota kombuchaa muutaman viikon kuluttua.