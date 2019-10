Hans on the Bass gör comeback – egentligen slutade de aldrig göra musik

Hans on the Bass.

En välbekant orkester med rutinerade musiker gör comeback. Egentligen lades bandet aldrig ner, om man ska tro medlemmarna Klaus Suhonen och Hans Täckenström i Hans on the Bass som nu utmanar på Vegatoppen.

För några år sedan kunde man läsa att Hans on the Bass lägger av som band.

Det stämmer ändå inte riktigt, menar Klaus Suhonen som agerar sångare och gitarrist i bandet.

– Vi har aldrig officiellt lagt ner. I något skede hade Hans kockat ihop en stor turné. Vi skulle spela bland annat i Kina och Sverige, men jag hade nyligen startat upp ett nytt företag och kunde inte satsa på det just då.

Det här är Hans on the Bass Bildades 2008



Deltog år 2015 i UMK med låten Loveshine



Aktuella med en samlingsskiva för att fira 10 år tillsammans. Skivan innehåller tre helt nya låtar.



Utmanar på Vegatoppen med låten Perfect crime



Består av medlemmarna:

Hans Täckenström - bas

Niklas Nylund - gitarr

Pia Manns - violin

Niklas Mansner - gitarr

Mikko Karjalainen - trummor

Tom Westeren - horns

Rob Dominis - keyboards

Fortsatte göra musik trots uppehållet

Hans on the Bass hade ett kortare uppehåll och hade inga planer för framtiden. Det spreds ändå en hel del rykten angående deras uppbrott.

– Jag har till och med fått höra att jag och Hans skulle vara ovänner, vilket inte stämmer. Vi visste inte ens om vi hade lagt ner eller inte, berättar Suhonen.

Täckenström berättar att uppehållet var ett bra tillfälle att fundera på vad nästa steg skulle bli.

– Samtidigt kliade det hela tiden i fingrarna och vi ville spela och göra nytt material. Så vi har nog gjort musik hela tiden, säger Suhonen.

Eftersom de är så många medlemmar i bandet är det inte helt lätt att få ihop bara en spelning. De gör hellre någon form av miniturné när de väl är på gång.

Hans on the Bass började som ett skämt



Suhonen berättar att orkestern Hans on the Bass egentligen började som ett skämt. De skulle bara göra en enda spelning.

Det som var tänkt att vara ett engångsgig blev någonting mycket större.

– Det var meningen att vi skulle spela ett gig i Stockholm. Sen blev det ett gig till och ett till. Nu har vi släppt fyra plattor, säger Suhonen

Hans on the Bass uppträder på popkalaset 2014. Hans on the bass Bild: YLE / Catariina Salo

Musiken är en blandning av retro och feelgood

De beskriver sin musik som feelgood. En genre som Täckenström berättar att det finns stor efterfrågan på.

– Det handlar förstås om att hitta sin egen väg, men så som vi har blivit mottagna här i svenskfinland så måste jag väl ändå konstatera att feelgood fungerar.

Suhonen berättar att en av orsakerna till att det blev just feelgoodmusik var att han tröttnat på att spela popmusik med högljudda trummor.

– I något skede tänkte jag att om jag har ett band igen, så ska man kunna sitta och jamma i vardagsrummet.

Hans on the Bass började faktiskt med att spela akustiskt. Istället för högljudda trummor använde de sig av en cajontrumma.

– Då blir det automatiskt en viss sorts musik som man börjar spela. Det blir lite feelgood och lite lugnare, förklarar Suhonen

Ett kärleksband mellan Finland och Sverige

Medlemmarna har rötter i både Sverige och Finland och har även spelat flitigt i båda länderna längs med åren.

Täckenström, som är hemma från Sverige, berättar att det finns ett kärleksband mellan grannländerna.

– Klaus brukar skoja om att jag talar Pippi Långstrump-svenska när vi uppträder i Finland, berättar Täckenström.

Skämtet är en motpol till att finlandssvenskar ofta får höra att de talar muminsvenska i Sverige.

Hans on the Bass deltog i UMK 2015 med låten Loveshine. Hans on the bass. Bild: Yle / Tiia Santavirta

Utmanar på Vegatoppen

Hans on The bass utmanar nu på Vegatoppen med låten Perfect crime. Låten kommer ut i samband med en jubileumsskiva för att fira Hans on the Bass 10 år tillsammans.

Perfect crime är en renodlad poplåt med retrovibbar som sprudlar glädje.

– Retro är väl ett genomgående tema för oss. I den här låten kanske vi landar på 80-talet, säger Suhonen.

Hans on the Bass har inga inplanerade spelningar, utan tar ett steg i taget. Suhonen låter ändå förstå att det kanske finns några planer smidda.

– Hans har nog alltid planer i bakfickan, säger Suhonen.

Täckenström kontrar med att berätta att det känns fantastiskt att få ge ut ett jubileumsalbum och att framtiden får utvisa om det blir några fler spelningar för Hans on the Bass.

– Vi får se vad som händer i framtiden. Inget är omöjligt.

