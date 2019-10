Maria Sid utsedd till teaterchef i Stockholm

Skådespelaren Maria Sid har utsetts till teaterchef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hon efterträder Anna Takanen som avgick i förtid.

Sid har varit biträdande teaterchef för Stadsteatern sedan oktober 2018.

– Under sin tid som biträdande teaterchef har Maria Sid tillvunnit sig allas förtroende. Med sin bakgrund och långa karriär i Finland har hon ett utifrånperspektiv vilket är värdefullt för vår verksamhet, säger Sture Carlsson, VD för Kulturhuset Stadsteatern i ett pressmeddelande.

Maria Sids tjänst som teaterchef sträcker sig till slutet av år 2020. Hon kommer ändå sannolikt att gästa Helsingfors eftersom hon regisserar Queen-musikalen We will rock you som får sin premiär i april 2020.

I våras berättade Sid för Svenska Yle om hur arbetet i Sverige skiljer sig från arbetet i Finland.

– Vi diskuterar väldigt mycket om vad vi ska spela, och varför, det gör vi klart mera än i Finland. Det här är ju en riktig folkets teater, så vi ska erbjuda breda uppsättningar men också komma med sådant som vi kan påverka politiskt med, säger Sid.

I uppdraget som teaterchef ingår också att regissera en uppsättning. I våras stod Sid för uppsättningen av Min fantastiska väninna på stadsteatern.

Stockholms stadsteater har även tidigare haft en finlandssvensk teaterchef, Vivica Bandler. Hon var teaterchef åren 1969–80.