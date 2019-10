Över 60 döda i attack mot moské i Nangarhar i Afghanistan

Över 60 människor har dödats och över 30 skadats i en attack mot en moské i Afghanistan. Attacken skedde mitt under fredagsbönen.

Alla offer deltog i fredagsbönen och många av dem var barn. Det fanns cirka 350 människor inne i moskén då explosionen ägde rum.

Ögonvittnen uppger att taket rasade samman efter en kraftfull smäll.

Enligt lokala myndigheter var det en granat som träffade moskén.

En talesman för provinsguvernören säger att explosivt material hade placerats inne i moskén.

Attacken inträffade i provinsen Nangarhar i östra Afghanistan där både talibanerna och terrorgruppen IS är aktiva.

Ingen har ännu tagit på sig skulden för attacken. Enligt nyhetsbyrån AFP har talibanerna fördömt attacken och anklagar terrororganisationen IS för den.

Våldet har ökat

Samtidigt rapporterar FN att antalet våldsdåd i Afghanistan accelererar.

FN meddelade i går att fler civilpersoner dödades under juli månad än under någon annan enskild månad under den tid som FN har fört statistik över dödsoffren.

- Antalet civila dödsoffer är på en rekordhög nivå. Nu måste det satsas mera på att skydda civilbefolkningen, sade Tadamichi Yamamoto, FN:s specialsändebud i Afghanistan.