Kärpäts ungtuppar i glödande form – Puljujärvi gjorde mål igen, Annunen nära ligarekord

Kärpät voittaa! Tänään täyteen pistepottiin riitti Puljujärven maali, Annusen nollapeli ja yhtenäinen taisteleva kärppälauma. Annunen on pitänyt maalinsa puhtaana yli 250 minuuttia putkeen btw‼️ #Kärpät #Liiga