EU överväger att bevilja uppskov med brexit – Johnson tror sig ändå ha majoritet i parlamentet för sitt brexitavtal

EU har inlett sonderingar mellan huvudstäderna om hur man ska förhålla sig till den brittiska premiärministern Boris Johnsons senaste schackdrag i brexitspelet.

Johnson sände strax före midnatt brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk där han både bad om uppskov med brexit till den sista januari och samtidigt sade sig inte vilja ha något uppskov.

Enligt nu gällande brittiska lagar och överenskommelser med EU ska Storbritannien lämna unionen den sista oktober.

Premiärministern var tvungen att begära uppskov mot sin vilja eftersom parlamentet hade stiftat en lag om det.

Men han undertecknade inte begäran och kompletterade med ett annat brev där han förklarade att han inte vill ha uppskov. Det kompletterande brevet hade han undertecknat.

Boris Johnsons brev till EU. Nere till höger brevet som begär om brexituppskov som Johnson inte undertecknat. Bredvid det ett följebrev av den brittiska EU-ambassadören. Uppe Johnsons brev till rådsordföranden Donald Tusk där Johnson förklarar att han egentligen inte vill ha något uppskov. Boris Johnsons brev till EU med begäran om uppskov och ett förklarande brev där han motsätter sig det. Bild: AFP / Lehtikuva

Johnsons motståndare väntas nu ta frågan till domstol, där det kan avgöras huruvida han följt lagen eller inte med sitt tvetydiga budskap.

Oberoende av en eventuell domstolsbehandling tänker Johnsons regering försöka driva igenom sitt brexitavtal i det brittiska underhuset nästa vecka.

Utrikesminister Dominic Raab sade på söndagen till BBC att Johnson har tillräckligt stöd för brexitavtalet i parlamentet för att det ska kunna godkännas.

Därmed skulle Storbritannien kunna lämna EU den sista oktober.

EU väljer mellan två dåliga alternativ

Rådsordföranden Donald Tusk kommer att samtala med de övriga EU-ledarna fram till tisdag för att ta reda på hur de ställer sig till att brexit skjuts upp än en gång.

EU-källor i Bryssel säger att EU-ledarna ogärna ser en fortsättning på brexitoredan, men om alternativet är en så kallad hård brexit utan avtal torde EU gå med på ett kort uppskov.

Statsminister Antti Rinne (SDP) säger att det både är i EU:s och i de brittiska medborgarnas och företagens intresse att undvika en brexit utan avtal.

– Jag anser det vara förnuftigt att bevilja tilläggstid och hoppas att behandlingen av utträdesavtalet framskrider i Storbritannien, sade Rinne i ett uttalande på söndagen.

Klockan 16.54: Statsminister Rinnes kommentar tillagd.