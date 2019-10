Folkupproret i Libanon sprider sig – demonstranterna vill bli av med den korrupta eliten

Libanon taistelee maailman suurimman pakolaistaakan kanssa

Pienessä Libanonissa joka viides asukas on pakolainen. Määrä on ylivoimaisesti suurin maailmassa. Pakolaistaakka ei ole kuitenkaan Libanonin ainoa ongelma. Ulkovallat sekaantuvat uskonnollisesti hajanaisen Libanonin asioihin suurella innolla. Libanon on ollut useasti naapurimaiden ja suurvaltojen pelinappulana ja myös sotanäyttämönä. Sotaa pelätään nytkin kun sunnijohtoinen Saudi-Arabia ja šiiajohtoinen Iran taistelevat vallasta. Yksi valtataisteun näyttämöistä on Libanon. Libanon muistuttaa taas ruutitynnyriä.