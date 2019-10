Inger Nilsson och Maria Sid lämnar stressen i stan och flyr ut till skärgården  "I Sverige ska fritiden göras perfekt, det är viktigt att också göra ingenting"

Maria Sid och Inger Nilsson är två skådespelare som steg upp på scenerna redan innan de tröttnat på frågan: "vad ska du bli när du bli stor?". De har också gestaltat två av de folkkäraste figurerna om inte i världen så i alla fall i Norden.

Nu ska Pippi Långstrump, alltså Inger Nilsson och Muminmamman, det vill säga Maria Sid tillbringa en dag tillsammans med en tom canvas, en pensel i ena handen och ett rödvinsglas i andra.

Trots att Inger och Marias dag i Borgå skärgård är rena semesterdrömmen går snacket snabbt in på deras gemensamma nämnare i vardagen, jobbet som skådespelare.

Inger Nilsson och Maria Sid har skådespelaryrket gemensamt.

Även om Ingers skådespelarkarriär fick en flygande start har hennes roll som Pippi kommit att prägla hennes liv. Kanske mer än vad hon hade velat.

– Det har varit med mig sedan jag var åtta. Men mitt liv är så mycket annat än Pippi. Jag har genom åren lagt massvis med energi på att hela tiden förklara att jag inte är Pippi, jag är Inger.

Då vi spelade in Pippi var varenda andetag regisserat

Också då Inger senare i livet försökte få till en nystart på skådespelarkarriären satte Pippiåren återigen käppar i hjulet.

– När jag kom in på teaterhögskolan och skulle improvisera under en övning hade jag ingen aning om hur i all värld det skulle gå till. Då vi spelade in Pippi var varenda andetag regisserat.

Men visst förde Pippi med sig mycket gott och teaterhögskolan gav Inger en nystart.

Maria är också en med många järn i elden. Vad driver då dessa krutdamer att stiga upp på scenen och var skakar de fram all kreativitet och hur kopplar de av?

– De bästa ideérna får jag när jag kokar den tråkigaste såsen. Och ibland måste jag bara ligga i havet, säger Maria.

- Speciellt i Sverige känns fritiden ofta som en prestation, allt ska vara perfekt. Men det är också viktigt att göra ingenting, säger hon.

Inger Nilsson och Maria Sid reser ut till sjöss i andra säsongen av En dag i våra liv. Inger Nilsson och maria Sid sitter på klippa med havet i bakgrunden medan deras hår fladdrar i vinden. Bild: Niklas Rosström

En dag i våra liv tar också Inger och Maria till Söderskär i Borgå skärgård, inte långt ifrån Tove Janssons domän.

Maria och Inger hinner också diskutera gamla skådespelarminnen och sina arbetsgivare, de två bästa barnboksförfattarna vi har i Norden.



Pippi och Muminmamman poserade med Leif Jakobsson. Inger Nilsson, Leif Jakobsson och Maria Sid. Bild: Niklas Rosström

Andra säsongen av serien "En dag i våra liv" visas på Yle Fem och Arenan. Avsnittet med Nilsson och Sid visas den 20.10.