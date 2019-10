13 miljarder euro – Veikkaus medger sin egentliga omsättning för MOT

Veikkauksella on kaksi eri lukua yhtiön liikevaihdosta.

Veikkauksella on kaksi eri lukua yhtiön liikevaihdosta. Julkisesti Veikkaus puhuu kolmesta miljardista, mutta sisäisesti yhtiössä on käytössä toinen luku. Todellinen liikevaihto on 13 miljardia.