Dags för Rassel prassel strössel med Sibboförfattaren Hanna Lundström: ”Barn är väldigt skickliga på att hitta lite magi i vardagen”

Hanna Lundströms tredje barnpoesibok leker glatt med språket och världen. Lundström ska prata om poesi för alla åldrar på bokmässan i Helsingfors.

Med sin senaste Rassel prassel-bok gästade Hanna Lundström Yle Östnylands morgonsändning på måndag.

Varför blev det så att du började skriva barnpoesi?

- Det var livssituationen som valde formen för mig. Under många och långa vagnpromenader blev det väldigt naturligt att skriva någonting som hade samma rytm som promenaderna. Barnpoesin passade in i min vardag just där och då.

För henne har dikter för barn alltid funnits med och hon nämner Lennart Helsing som ett exempel.

"De ska få lyssna på musik och stadens ljud"

Du har tidigare gett ut Rassel prassel puss och Rassel prassel promenad. Hur kom du på idén till den senaste boken Rassel prassel strössel?

- Jag kände att det fanns ett mönster i de två första böckerna och jag kom fram till att texten ska söka sig ännu längre utåt. Det ska vara så att barn ska få gå ut på stan. De ska få gå på museum, se konst, lyssna på musik, lyssna på stadens ljud. Jag kände mig manad att göra ett nytt försök, och resultatet blev den här boken.

Bok nummer tre i Rassel prassel-serien. Bokpärm. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Hur kommer dikterna till dig?

- Det är väldigt olika. Ibland får jag leta väldigt länge efter en dikt. Jag vet vilken känsla och stämning jag är ute efter, men är tvungen att leta efter orden. Ibland är det så att ett visst ord nästan drabbar mig, det är så roligt och finurligt. Kring det ordet börjar jag bygga på någonting.

När kommer inspirationen, mitt i natten?

- Det sker mest då jag är på de platserna där jag tänker att dikterna ska äga rum. Till exempel för den här boken gick jag ut på stan och funderade på hur den här platsen ser ut för ett barn. Barn är väldigt skickliga på att hitta lite magi i vardagen, kanske skickligare än vad vi vuxna är.

Att skriva boken var en process som tog två år.

Vilken respons har du fått av barn?

- Väldigt glad respons och många konkreta exempel vad barn har gjort av mina dikter. På ett daghem hade barnen använt min dikt om snö och byggt upp en hel värld av snö omkring sig. Det känns fint att veta att de har läst någonting som jag har skrivit och sen börjar de göra någonting eget.

Vuxna behövs för läsandet

Som modersmålslärare, hur ser du på barns och ungas läsande i dagens läge?

- Jag tycker jag ser ljusare på det nu än för tio år sedan. Under de senaste åren har vi haft läsambassadörer, som har synliggjort läsning i skolor och hemmen på ett väldigt fint sätt.

Hanna Lundström tror också att föräldrar har blivit mer medvetna om att läsning är något som inte sker av sig självt.

- Det finns mycket som är väldigt naturligt i ett barns läsutveckling, men vi vuxna behöver finnas där och stöda den hela tiden.