Sprintåkaren Hanna Falk missar hela säsongen: "Jag har haft problem med ryggen till och från i några år men nu har det nått en ny nivå"

Hej hopp, ja efter en månad med ryggont har jag dessvärre fått bekräftat ett diskbråck och en utsliten disk. Jag har haft problem med ryggen till och från i några år men nu har det nått en ny nivå och ett stopp. Framöver väntar operation och rehab några månader. Det känns tråkigt såklart men jag är motiverad till att göra rätt saker framöver och komma tillbaka starkare i livet och i skidåkningen💪 Att ha bra folk runtomkring sig betyder allt just nu, tack❤️ Och när saker och ting ställs på sin spets gäller det att vara skärpt, växa och plocka fram sitt riktiga jag!🦅