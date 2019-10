Ingen sångtävling utan publik när Konstfabriken i Borgå fylls av applåder, hejarop och röster från Finland

Den här veckan spelas flera avsnitt av The Voice of Finland in i Konstfabriken i Borgå. Publiken förväntas applådera och heja på artisterna.

Momentet som spelas in kallas Rösten avgör eller Ääni ratkaisee på finska och är det mest kända i hela produktionen.

Det går ut på att domarna eller instruktörerna hör uppträdanden i blindo utan att veta vem som står på scenen. Om rösten tilltalar vänder instruktörerna stolen de sitter i och får se artisten.

- Det är spännande att få se deras miner. Det är det som är spännande i det här programmet. Publiken vet hela tiden så mycket mera, säger Gunilla från Borgå.

Cecilia och Marika Kristjankroon är nyfikna på hur själva inspelningen går till. Mor och dotter står utanför konsertsalen och ler in i kameran. Bild: Yle / Leo Gammals

En vänd stol betyder att instruktören är intresserad av att få fortsätta samarbeta med artisten.

Om flera instruktörer gillar samma röst väljer artisten sin personliga musikaliska instruktör i jakten på en finalplats.

Vilka förväntningar har du på kvällen?

- Oj, jag var här förra året också och det var jätteroligt så jag väntar på bra sångare. Spännande, säger Gunilla.

Marika Kristjankroon har följt med flera säsonger av sångtävlingen på tv, men det är första gången hon och Cecilia Kristjankroon deltar i en tv-inspelning.

- Det ska bli intressant att se hur en inspelning går till och skojigt att få se bakom kulisserna, säger Marika Kristjankroon.

- Det ska bli roligt att se hur programmet filmas i verkligheten. Enligt vad man har hört på tv så har alla alltid varit bra. Jag förväntar mig att höra fina röster och fina uppträdanden, säger Cecilia Kristjankroon.

På en bänk i foajén sitter Iina Kela och Romeo som har kommit för att ge sitt stöd åt de tävlande.

- Jag hoppas på att få höra någon bra musik som är bra uppförd av en bra sångare, säger Romeo.

Av dialekten att döma har han rest från Västnyland för att se inspelningen. Det råder samtidigt något gåtfullt över hans svar.

Romeo och Iina Kela förväntar sig bra uppträdanden av de tävlande. Ungt par sitter på en bänk i väntan på ett evenemang. Bild: Yle / Leo Gammals

Det är också första gången Jessica Hanén och Amanda Ek är med om en tv-inspelning av det här slaget. Men de har följt med tidigare säsonger.

De har också höga förväntningar på både artister och domare.

- Bra låtar och bra sångröster, säger Ek.

- Överraskande sångare eller att det händer något överraskande, säger Hanén.

Domarna ska våga ta i. Redrama är bådas favorit.

- De ska vara stränga och våga ge kritik, säger Hanén.

- Det tycker jag att de har varit hittills, säger Ek.

Marika Kristjankroons favoritdomare Olli Lindholm dog plötsligt i februari i fjol och har i år ersatts av Juha Tapio.

- Den bästa försvann, men att de är alla bra. De ger bra feedback och är fina allihop.

Amanda Ek och Jessica Hanén vill höra svenskt och bra covers. Två unga kvinnor poserar framför kameran. Bild: Yle / Leo Gammals

Jessica Hanén och Amanda Ek önskar att de tävlande framför musik i genrerna pop och R&B. Hanén önskar en bra tolkning av till exempel Bad Guy av den amerikanska sångerskan Billie Eilish. Ek vill höra något på svenska.

Varken Gunilla, Jessica Hanén eller Amanda Ek känner till att det skulle finnas lokala förmågor bland de tävlande.

- Kanske man känner man igen någon när man ser dem, men inga bekanta vad jag själv har hört, Hanén.

Även om Gunilla visste om lokala förmågor skulle hon inte få säga något.

- Vi har tystnadsplikt. Det kom instruktioner med infobrevet att man inte får ge ut någon information heller, säger Gunilla som har anlänt i ett större sällskap.

Publiken förväntas applådera och heja på de tävlande.

- I början berättar de att man ska applådera, vara positiv och hurra åt alla uppträdande som är med. Man stöder alla och det är jättehäftigt av dem som har ställt upp, tycker Gunilla.

Jag lever med och sjunger säkert med. Att applådera och vara med och fira kommer automatiskt ― Jessica Hanén

Jessica Hanén och Amanda Ek är beredda på att bidra med god stämning i salen.

- Jag lever med och sjunger säkert med. Att applådera och vara med och fira kommer automatiskt, säger Hanén.

Publiken väntar på att inspelningen ska börja. Publik i foajén väntar på att ett evenemang ska börja. Bild: Yle / Leo Gammals

- Vi för mycket ljud om det är någon bra, så att det hörs. Jag tror att det går bra för vår del. Vi klarar det, säger Ek.

Inspelningarna sker två gånger per dag mellan kl. 14 och 17 samt kl. 18 och 21. De pågår till och med lördagen den 28 oktober. Alla som fyllt 16 år kan delta som publik.

- Jag har inte tänkt komma hit igen, men om man får blodad tand så kan det hända att man vill komma hit fler gånger, säger Marika Kristjankroon.