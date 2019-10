NBA-säsongen startar efter alla tiders transfersommar: Lauri Markkanens Chicago Bulls är bättre, men räcker det ända till playoff?

Chicago Bulls siktar på playoff för första gången under Lauri Markkanens tid i världens tuffaste basketliga. Laget ser starkare ut och Bulls kan mycket väl nå slutspelet i ett NBA där styrkeförhållandena genomgått en radikal förändring efter den galna sommaren.

NBA-säsongen inleds natten mellan tisdag och onsdag finländsk tid. Lauri Markkanens Chicago Bulls spelar sin första match natten därpå då laget möter Charlotte Hornets på bortaplan.

I Chicago hoppas man på en stark inledning på säsongen då fyra av de fem första motståndarna hör till NBA:s absolut svagaste lag.

Chicago som gjort ett par riktigt bra värvningar under sommaren kommer med stor sannolikhet att vara betydligt bättre än i fjol då laget vann bara 22 av 82 matcher och var tredje sämst i hela ligan.



Lauri Markkanen mot sommarens draftetta Zion Williamson i en träningsmatch. Lauri Markkanen anfaller mot Zion Williamson.

Under Markkanens två första år i NBA har Bulls inte satsat på att nå slutspelet. Fokus har legat på att samla unga talanger och på att fostra dem till ett framtidens lag som ska kunna gå riktigt långt.

Den tiden är knappast här riktigt ännu, men nu förväntas Markkanen & Co ändå ge sig in i kampen om en playoffplats på allvar. Att säsongen skulle fortsätta efter grundserien är fullt möjligt då nivån i den östra konferensen är betydligt svagare än i väst.

Konferensens åtta bästa går som bekant till slutspelet, och för Bulls är placeringarna 6-10 realistiska.

Markkanen imponerade inte under försäsongen

Chicagos tre intressantaste nya spelare är tjeckiska spelfördelaren Tomas Satoransky, erfarna forwarden Thaddeus Young och rookieguarden Coby White.

Framförallt mångsidiga Satoransky förväntas vara en viktig kugge. I sensommarens basket-VM imponerade Satoransky i den tjeckiska tröjan, och under NBA-försäsongen cementerade han sin plats i Chicagos öppningsfemma.

Satoransky är en skicklig passare som inte minst Markkanen borde ha glädje av. Under de två senaste säsongerna har han saknat en spelare som kan hitta honom vi rätt tillfälle.



Tomas Satoransky spelade i Washington Wizards förra säsongen. Tomas Satoransky.

Thaddeus Young som kommer in från Indiana Pacers förväntas vara stabil i båda ändorna, och tillför bredd på forwardpositionen.

Coby White som är draftades som sjua på sommaren stod för en smått fenomenal försäsong och har enorm potential. Om han kan leverera på samma sätt också i grundserien skulle det vara ett stort plus för Bulls.

Markkanen var i sin tur rätt så blek i Chicagos träningsmatcher. Trepoängsskyttet fanns där, men annars var finländaren rätt så passiv i anfallsväg. Några desto större slutsatser ska man ändå inte dra på basis av försäsongen.

I fjol stod Markkanen för 18,7 poäng och 8,2 returer per match. I intervjuer under hösten har han inte varit intresserad av att tala om sina egna siffror, istället betonar han arbetet i försvarsändan och lagets playoffmålsättning.

Att Markkanen gärna skulle spela i NBA:s All Star-match är ändå ingen hemlighet, speciellt som evenemanget ordnas i Chicago.

Måste hållas friska

Vid sidan av Markkanen och Satoransky är Zach Lavine i stor roll. Superatletiska Lavine tar mest utrymme i Chicagos anfall, och ser ut som en av ligans bästa spelare så länge han lyckas.

Och att lyckas är just vad både Lavine och Markkanen måste göra om Bulls ska nå slutspelet. Bredd hör nämligen inte till lagets styrkor, därför måste nyckelspelarna leverera på hög och jämn nivå.

Viktigt är också att truppen hålls friskare än vad den gjort hittills. Både Markkanen och Lavine, för att inte tala om de övriga unga löftena, har missat en stor del matcher på grund av skador.

Att hållas skadefri är därför nu en annan av Markkanens stora målsättningar. Under nykomlingsåret spelade han 68 matcher, och i fjol bara 52. Den här säsongen vill Markkanen spela fulla 82 matcher.

Händelserik sommar

På sommaren transfermarknad hände det mycket. Väldigt mycket. I själva verket var det så många stora stjärnor som bytte lag att man på många håll sett rubriker som “alla tiders galnaste NBA-sommar”.

Här följer nu ett kort sammandrag av vilka lag som lyckats fånga de största fiskarna.

Los Angeles Lakers var redan under förra säsongen aktivt ute efter New Orleans Pelicans Anthony Davis. Det var ändå först under sommaren som lagen lyckades komma överens. Lakers skickade flera unga talanger och draftturer till New Orleans i utbyte mot Davis som är en av ligans absolut bästa spelare.

I Los Angeles kommer han att bilda en av ligans mest skrämmande duon tillsammans med LeBron James. Lakers som i fjol blev utanför slutspelet vill den här säsongen spela om mästerskapet.



Anthony Davis draftades som etta år 2012. Anthony Davis.

är ändå i mångas papper den allra största favoriten. Clippers stod för sommarens största transferbomb då laget värvade både Kawhi Leonard och Paul George.

Förra säsongen ledde Leonard Toronto Raptors till mästerskapet och valdes till finalernas värdefullaste spelare. George som spelat de senaste säsongerna i Oklahoma City Thunder är också en topp-10-spelare i NBA.

Houston Rockets bjöd på en av sommarens mest överraskande nyheter då laget värvade Russell Westbrook från Oklahoma. OKC som alltså blev av med sina båda superstjärnor fick en hel hög med första omgångens draftturer i utbyte mot Westbrook som var ligans MVP för ett par säsonger sedan.

I Houston återförenas Westbrook med förra årets överlägsna poängkung James Harden som också spelade i Oklahoma innan flytten till Rockets 2012.

I Houston ersätter Westbrook Chris Paul och det är många som undrar hur Westbrook och Harden, som båda är rätt så förtjusta i att hålla boll, ska fungera ihop.

Brooklyn Nets lyckades med samma som Los Angeles Clippers och fångade inte bara en utan två stora fiskar: Kevin Durant och Kyrie Irving.

Durant som två gånger valts till NBA-finalernas bästa spelare under sin tid i Golden State Warriors, är visserligen skadad och förväntas missa hela säsongen.



Kevin Durant kommer inte att spela på ett tag. Kevin Durant spelar basket.

Irving kommer i sin tur till New York efter två mindre lyckade år i Boston. Irvings ledarskapsförmågor har ifrågasatts och Nets förväntas inte vara något superlag innan Durant återvänder.

Även då finns det inga garantier på att Durant, som bröt sin akillessena i vårens finaler, kommer att vara lika bra som förut.

I östra konferensen är det därför Milwaukee Bucks och Philadelphia 76ers som får lyda som de största förhandsfavoriterna inför säsongen. Toronto Raptors försvagades rejält då Leonard stack, men kan ändå vara bra.

Överlag är nivån i öst ändå betydligt lägre än i väst, men det kan ju vara en riktigt bra sak för Chicago Bulls och deras slutspelsdrömmar.