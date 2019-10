Pedersörebor bjuder in Helsingfors fullmäktige till ladugården

Ett femtontal Pedersörebor vill i en motion bjuda in fullmäktige i Helsingfors för att bekanta sig med de traditionella landsbygdsnäringarna. I motionen konstaterar man att klyftan mellan stad och landsbygd växer i vårt land och för att överbygga motsättningar vill man under 2020 bjuda in Helsingforsborna.

En av initiativtagarna till motionen som lämnades in till Pedersöre fullmäktige på måndag kväll är David Pettersson från Kristdemokraterna.

- Vi märkte att förståelsen för landsbygden och landsbygdsnäringarna blir mindre och mindre överlag i Finland. Då man läser klimatdiskussionerna så märker man att man inte vet vad vi håller på med. Därför tycker vi att det skulle vara bra att man skulle få komma ut till landsbygden och bekanta sig med de näringar vi håller på med.

David Pettersson. David Pettersson Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Helsingfors vill minska på kött- och mjölkkonsumtionen

Att man i det här sammanhanget vill bjuda in just Helsingfors fullmäktige har att göra med en motion som ledamot Atte Harjanne har lämnat in. Där konstaterar han att en av de största källorna till klimatutsläpp är livsmedelsproduktionen som har stor inverkan på miljön och djurens välfärd. Harjanne vill se en halvering av konsumtionen av kött- och mjölkprodukter i Helsingfors fram till 2025.

- Det här visar på bristande insikt i vad vi håller på med här på landsbygden och på vad som är möjligt att odla i Finland.

Besök på bondgård

Under ett eventuellt besök i Pedersöre skulle David Pettersson och de andra initiativtagarna vilja få till stånd en dialog med huvudstadsborna om bland annat vilka förväntningar man har på de som bor i landsbygdskommuner. Helt slutgiltigt har man inte ännu planera vad allt besöket kunde innehålla.

- Definitivt ett besök på en bondgård, det är ett absolut måste. Vi skulle vilja visa upp hur den här verksamheten fungerar. Sedan kan man ju också tänka sig att stadsfullmäktige skulle få vara med om någon simulerad plan för växtföljdsodling eller någonting dylikt. Så att man ser vad villkoren är och hur det fungerar för att man ska få det att gå ihop ekonomiskt och ekologiskt.

Med besöket till Pedersöre hoppas initiativtagarna att fullmäktige i Helsingfors i alla fall skulle reflektera en gång till över sitt förslag att minska på kött och mjölk.

- Man kan ju tycka att det är ganska märkligt egentligen om man beaktar att Valio redan för över ett år sedan gick in för att man inte får använda soja i foder för mjölkkor. Men jag tolkar stadsfullmäktiges beslut som så att man går in för att leta efter andra proteinkällor i Finland om man inte ska använda mjölk och kött. Det betyder väl i praktiken att man kanske är tvungna att använda soja för skolelever. Soja som vi vet att har en större miljöpåverkan, negativare miljöpåverkan för att inte tala om den ekonomiska aspekten. Vi tycker att det har blivit bakvänt på något sätt.