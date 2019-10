Så här ska Lovisas pengar användas 2020 - vissa skolor stängs, andra renoveras: "Det är klart att det här är ett dåligt år"

Lovisa stads budgetförslag 2020 innehåller både sparåtgärder och kraftiga investeringar.

I budgeten för 2020 kommer staden att gå 3,7 miljoner euro på minus. Enligt stadsdirektörens förslag ska ekonomin balanseras i slutet av planperioden 2021-2022.

- Det kastades fram en prognos på 10 miljoner, men den var för det här året. Jag tror att vi klarar oss lite bättre än så. Men det är klart att det här är ett dåligt år, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Ett dåligt år innebär att stadsdirektören och stadsstyrelsen föreslår en hel del inbesparingar, men också lite högre intäkter på skattesidan och ganska betydligt högre statsandelar,

- Vi har gått genom det i styrelsen igår och den bild jag fick av styrelsen så är vi nog rätt så eniga. Jag vågar säga att vi är eniga om att vi kommer att få genom de här förslagen som stadsdirektören har hämtat och föreslå det till fullmäktige, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

Lovisa är inte ensam om att ha ekonomiska problem. Enligt Kommunförbundets uträkningar kommer alla landets kommuner förutom Helsingfors att ha underskott i sin budget år 2024.

Lovisas ekonomiska situation beror främst på minskade skatteintäkter: staden får in mycket mindre i samfundsskatter än tidigare, och det minskade invånarantalet tullar på kommunalskatteintäkterna.

Sparåtgärder

Det här innebär sparåtgärder inom flera sektorer, bland annat skolnätet.

- Om vi inte vågar göra mindre strukturella förändringar nu så fasar jag för att vi inom ett år eller två står inför mycket större. Antalet barn kommer att rasa. Vi kommer att ha 210 barn färre i grundundervisningen 2023 som är en stor summa, säger Heijnsbroek-Wirén.

Om inte mindre strukturella förändringar görs nu, så står Lovisa inför mycket större förändringar om några år, tror Mia Heijnsbroek-Wirén En kvinna framför en grå vägg. Kvinnan är klädd i kavaj och tittar in i kameran. Bild: Yle/Leo Gammals

I budgetförslaget föreslås att byskolorna i Pernå kyrkoby, Haddom och Teutjärvi slutar efter följande läsår.

Föreslagna sparåtgärder I budgetförslaget 2020 åker osthyveln fram. Alla centraler har mindre pengar att använda 2020 än i år och inbesparingar måste göras lite här och där men de är inte alltid så greppbara. Här under listas några av de större, konkreta sparåtgärderna som föreslås: Tessjö bibliotek dras in.



Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto slås ihop till Lovisa tvåspråkiga medborgarinstitut. Antalet studerande beräknas öka från 3 300 i år till 3 500 2020. Samtidigt skärs antalet undervisningstimmar ner från 12 400 till 11 500.



Tre byskolor dras in: Forsby skola, Haddom skola och Teutjärven koulu.



Gruppfamiljedaghemmet Duvan läggs ner.



Inga uppsägningar, men inte heller några nyanställningar istället för personal som går i pension. Den pensionerades uppgifter delas mellan övriga anställda.



Lovisa stad förnyar inte hyresavtalet för Almska gården, som tar slut den 30 september 2020.

Eleverna i Pernå kyrkoby skola föreslås flytta till det nya skolcentret i Forsby.

- Det är en så väldigt fin investering som vi har gjort där och där måste man också kunna fylla skolan och ha en sådan beläggningsgrad som en investering är värd, säger Heinjsbroek-Wirén.

- Vi talar om en inbesparing som när den slagit fullt ut så är den över en halv miljon per år. Det tar en tid före vi är där. Det är inte riktigt ännu nästa år.

Forsby hälsostation kan vara räddad

Man har också tittat på hälsostationerna i Forsby och verksamheten i Lappträsk men valt att inte gå vidare eftersom reaktionerna mot en möjlig stängning varit så kraftiga.

- Vi får se hur det blir med den biten men bara för att poängtera att nog tittar vi på alla de här strukturerna, säger Oker-Blom.

Forsby hälsostation kanske inte dras in trots att det varit förslaget från början. Ett vitt hus med svart tak. Ovanför dörren finns en skylt där det står hälsogård terveystalo. Bild: Yle/Mira Bäck

Kulturen är inte heller befriad från sparåtgärder. Det blir bland annat färre undervisningstimmar vid Medborgainstitutet.

- Dessvärre sparar vi litet in på bibliotekssidan, kulturevenemang och för medborgarinstitutet. Vi har dessutom en sammanslagning av Medborgarinstitutet och Valkon kansallisopisto på gång. Det blir ett nytt tvåspråkigt medborgarinstitut. Det ger också möjlighet till vissa synergier som kan omsättas i inbesparingar räknat i euron, säger Oker-Blom.

Lån och tomtförsäljning

Innan sparåtgärderna börjar verka och skatteintäkterna förhoppningsvis ökar måste staden ta mer lån.

Enligt budgetförslaget ska staden öka på sin skuldbörda från 4 347 euro per invånare till 5 781 euro per invånare under 2020.

Utöver skatteinkomster räknar staden med inkomster från försäljning av skog, åkrar och tomter.

- Vad gäller åkrarna tycker jag att det är logiskt och praktiskt att någon som är bättre än staden äger dem. Jag tänker på våra lokala bönder som använder dem och kanske är mera rättmätiga ägare till åkrarna än staden, säger Oker-Blom.

Staden vill sälja åkermark till bönder. Arkivbild. En åker och en gammal byggnad vid kanten av den. I bakgrunden skog och blå himmel. Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Oker-Blom räknar också med att tomter som säljs i samband med den kommande bostadsmässan samt planerade fritidstomter ska ge goda intäkter i stadens kassa.

Inkomstskattesatsen hålls på nuvarande nivå nästa år, men uträkningarna för budgeten innehåller en ökning på 0,5 procent för 2021-2022.

Investeringar ska locka nya invånare För att göra staden attraktiv för både nya och gamla invånare, och i samma veva öka på skatteintäkterna, ska Lovisa satsa på flera stora investeringar. Enligt budgetförslaget 2020 ska Lovisa göra investeringar för sammanlagt 20,4 miljoner euro. Här ser du de stora investeringarna listade enligt hur stora summor som är reserverade för ändamålet under 2020: Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del fortsätter: 5 miljoner euro



Lovisa svenskspråkiga skolcentrum (byggandet av Lovisavikens skola, renovering av Lovisa Gymnasium): 4 miljoner euro



Renoveringen av Servicehuset Lyckan i Pernå kyrkby färdigställs: 2,9 miljoner euro



Skolcentret i Forsby (renoveringen av Forsby skola fortsätter): 2,08 miljoner euro



Infrastruktur och planläggning av bostadsmässområdet Drottningstranden: 2 miljoner euro



Byggandet av en idrottshall och/eller ett välfärdscentrum: 100 000 euro



Daghemsinvesteringar: 100 000 euro



Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom-Hardom: 50 000 euro



Lättrafikled längs Gamla Valkomvägen: 50 000 euro

Slutgiltigt beslut fattas i december

Stadsstyrelsen i Lovisa har behandlat stadsdirektörens förslag till budget för 2020 samt ekonomiplanen för 2021-2022. Stadsstyrelsen ska besluta om förslaget måndagen 28 oktober.

Stadsfullmäktige beslutar om skattesatserna på sitt möte torsdagen den 14 november och håller sedan aftonskola om budgeten.

Stadsfullmäktige behandlar budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022 under sitt sammanträde i december.