Föräldrar i Karleby kritiserar högstadiets språkbad – läraren pratar finska trots att språkbadet är på svenska

Vill visa hur jordbruket fungerar.

Ett femtontal Pedersörebor vill i en motion bjuda in fullmäktige i Helsingfors för att bekanta sig med de traditionella landsbygdsnäringarna. I motionen konstaterar man att klyftan mellan stad och landsbygd växer i vårt land och för att överbygga motsättningar vill man under 2020 bjuda in Helsingforsborna.