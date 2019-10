Medborgarinitiativet om att avkriminalisera cannabis går vidare till riksdagen

Medborgarinitiativet om att avkriminalisera cannabis har skrivits under av 50 000 människor och går därmed vidare till riksdagen för behandling.

Bara under den senaste veckan skrev över 9 000 människor under initiativet och under torsdagsmorgonen var underskrifterna uppe i 42 000.

Tidsfristen för att teckna under initiativet skulle ha löpt ut den 1 november, eftersom det startades i maj i år.

Initiativtagarna efterlyser en lagförändring som skulle innebära att användning av och innehav av en liten mängd cannabis inte skulle vara straffbart. Dessutom skulle det vara tillåtet att odla cannabis för eget bruk.

Användningen av cannabis skulle fortfarande vara olagligt i den mån som tobaksrökning är, det vill säga i närheten av exempelvis daghem och skolor. Att utsätta andra för exempelvis cannabisrök skulle inte heller vara lagligt.

Gränsen för vad som kan räknas som innehav för eget bruk skulle enligt medborgarinitiativet gå vid 25 gram. Gränsen för odling skulle dras vid fyra plantor.

Källa: STT