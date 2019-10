Mirkka knyter makramé för att binda sig till nuet

Niina Hiltunen näyttää erikoisen kudontamallin

Niina Hiltunen on suunnitellut ja kutonut kaulahuiveja, joiden innoituksena on ollut Ashfordin The Wheel -lehden n:o 29. Heidän luvallaan olemme kääntäneet ohjeen niin, että kaikki voivat opetella kutomaan väriä vaihtavilla loimilangoilla.