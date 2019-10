Trump kan inte åtalas även om han skulle skjuta någon på Femte avenyn enligt hans advokat

Trump hävdade under presidentvalskampanjen att han kunde skjuta någon på Femte avenyn i New York utan att tappa väljare Banderoller till stöd för Donald Trump under ett valmöte i Florida 13.10.2016 Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA

En av president Donald Trumps advokater hävdar att Trump inte kan utredas eller åtalas av lokala åklagare så länge som han är president - inte ens om han skulle skjuta någon på Femte avenyn i New York.

Advokaten William Consovoy, argumenterade i en appellationsdomstol i New York, mot att lokala åklagare skulle få rätt att undersöka Trumps skattedeklarationer i anslutning till en brottsutredning.

Åklagarna krävde i september att få tillgång till Trumps skattedeklarationer under de senaste åtta åren.

Trump lovade under sin presidentvalskampanj att offentliggöra sina skatteuppgifter, men han har svikit sitt löfte och är därmed den första amerikanska presidenten på 40 år, som inte har redogjort för sina inkomster i detalj.

Advokaten Consovoy anklagade åklagarna för partiskhet och för att försöka försätta presidenten i en pinsam situation.

Enligt honom finns det prejudikat för presidentens totala immunitet på lokal nivå, även om presidenten inte åtnjuter åtalsimmunitet på federal nivå.

Domaren Denny Chin ifrågasatte hans argumentering och hänvisade till ett uttalande som Trump gjorde under presidentvalskampanjen år 2016, då han konstaterade att "jag kunde stå mitt på Femte avenyn och skjuta någon, utan att tappa väljare."

Trump har vägrat att ge ut sina skattedeklarationer trots att både åklagare och kongressen kräver att få se dem Donald Trump under Natomötet i Bryssel 25.5.2017. Bild: EPA/ETIENNE LAURENT

- Vad tycker ni om Femte avenyn exemplet, att lokala myndigheter inte kunde utreda, inte kunde göra något, undrade Chin.

- Jag tror att lokala myndigheter kan, då presidenten har lämnat sitt ämbete, det här inte frågan om permanent immunitet, svarade Consovoy.

- Jag talar om hans tid i ämbetet, det är inte hypotetiskt. Inget kan göras, är det er inställning?

- Det är korrekt, sade presidentens advokat.

Tvisten om Trumps skattedeklarationer kommer sannolikt att gå ända upp till Högsta domstolen, eftersom representahuset också har krävt att få se skattedeklarationerna.

Vita huset och finansministeriet har vägrat att ge ut skattedeklarationerna trots att representanthuset enligt lagen har tillgång till alla amerikaners skatteuppgifter.

Åklagarna i New York har också kommit överens med Trumps advokater om att tvisten tas upp till Högsta domstolen om Trump förlorar domstolsmålet i New York.



