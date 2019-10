Film: Judy - Renée Zellweger imponerar i rollen som den hårt arbetande divan Judy Garland

Sångare, filmstjärna, legend - Judy Garland var hyllad och älskad men bakom framgången fanns en ensam och osäker liten flicka. En flicka som blir lika beroende av rampljuset som av sprit och piller. Judy Garland var många saker på samma gång och Renée Zellweger gör en fantastisk tolkning.

Året är 1968 och Judy Garland (Renée Zellweger) anländer till London för att under fem veckor uppträda för utsålda hus på en nattklubb.

Men få vet att Garland är där för att hon är så illa tvungen. Hon är pank och har mycket motvilligt lämnat sina barn hos sin ex-man (den tredje i ordningen) för att tjäna ihop pengar så att hon igen skall kunna vara med barnen.

Showen på nattklubben är både en succé och en katastrof.

Garland är bräcklig, trött och alltför ofta berusad. År av sprit- och pillermissbruk börjar ta ut sin rätt, Garland är 47 år men ser minst 10 år äldre ut.

Men när hon har en bra dag är hon strålande.

Hon är en stjärna som blommar upp då orkestern stämmer upp, en entertainer som drar kvicka skämt och får publiken att jubla. En levande legend som älskar rampljuset och publiken.

I det ögonblicket är det svårt att tro att hon endast har några månader kvar i livet.

Judy Garland blev en internationell filmstjärna 1939 då hon spelade Dorothy i The Wizard of Oz. Hennes sångröst imponerade och hon marknadsfördes skickligt som en America's sweetheart.

Men framgången hade ett pris.