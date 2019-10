Höststorm svepte in över landet: Tusentals hushåll utan el – Österbottniska kusten hårt drabbad

Den höststorm som dragit in över landet för med sig elavbrott. Som mest var över 40 000 hushåll strömlösa. Elavbrotten har bland annat drabbat Österbottens kustområden.

Värst var läget med strömavbrott vid halv ettiden på natten då ungefär 42 000 hushåll i landet led av strömavbrott. Konsumenter i fler än 70 kommuner berördes.

Under lördagsmorgonen har elavbrotten avhjälpts på löpande band.

Vid sextiden var antalet strömlösa drygt 13 000 och knappt en timme senare hade antalet halverats.

Här kan du följa med läget.

Till kvällens och nattens värst drabbade områden hör Österbottens kustkommuner. Där har det förekommit problem i så gott som alla kommuner från Kristinestad i söder till Karleby i norr.

Också Satakuntas kust, bland annat Björneborgstrakten har haft problem med vinden.

Under natten har de hårda vindarna dragit in över landets mellersta delar till Birkaland, Mellersta Finaland och Savolax.

Vindarna har i byarna nått stormstyrka, till och med orkanstyrka under kvällen och natten.

På fredagskvällen har man vid Sälgrund utanför Kaskö uppmätt 34 meter per sekund och vid Strömmingsbådan utanför Malax 29 meter per sekund. Vid Kallan utanför Jakobstad var vindstyrkan 28 meter per sekund vid tvåtiden på natten.

På lördagsmorgonen har vindstyrkorna börjat avta.

Vädertjänsten Foreca skrev om vindstyrkorna på Twitter under kvällen då medelstyrkan vid Sälgrund uppgick till 26,7 meter per sekund.

Hoppa över Twitterpostning

Tähän mennessä korkein säähavaintoaseman ilmoittama tuulihavainto on Kaskisten Sälgrundilta:10 minuutin keskituuli 27,6 m/s ja korkein puuskalukema suunnilleen samalta ajankohdalta 33,8 m/s. Hurjaa menoa, jos tieto pysyy vahvistettuna. https://t.co/mprHdw9k3z #foreca #sää #myrsky pic.twitter.com/hc4ichfkH1 — Foreca Suomi (@forecasuomi) October 25, 2019

I det området som väntades drabbas hårdast i Österbotten är man dock förberedd.

Jörgen Dahlqvist som ansvarar för driftsverksamheten på Caruna berättar för Yle att över 70 elmontörer har kallats in i Österbotten för att rycka ut vid behov.

Omkullfallna träd redan på kvällen

Redan på fredgaskvällen hade ett antal träd fallit över ellinjerna och reparationerna var i full gång.

– Det är för tidigt att förutspå hur många linjer som kommer drabbas av fallna träd, sa Dahlqvist då.

Han påminner att man inte själv ska avlägsna träd som fallit över ellinjer, utan istället informera sitt elbolag.

Meteorologiska institutet har utfärdat varningar om farlig vind i alla finska havsområden, och förhållandena till havs är krävande.

På norra Bottenhavet och norra Östersjön är sjögången svår, och våghöjden överstiger 4 meter.

Tallink Silja och Vikingline kommer att trafikera normalt enligt tidtabell, uppger bolagen för STT.

Källor: Yle Uutiset, Meteorologiska institutet, Energiateollisuus, STT

Artikeln har uppdaterats med färska uppgifter den 25.10 klockan 23:59 och den 26.10 klockan 05.45.