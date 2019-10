Naturhistoriska museet i London döper kenyansk skalbagge efter Greta Thunberg

Den lilla skalbaggen Nelloptodes gretae är under en millimeter lång. Honungsfärgad skalbagge med sex ben och två långa spröten. Bild: AFP / Lehtikuva

Naturhistoriska museet i London döpte en skalbagge efter klimataktivisten Greta Thunberg under fredagen. Skalbaggen är mycket liten till storleken, under en millimeter lång, och saknar vingar och ögon. Den upptäcktes i Nairobi, Kenya under 1960-talet.

Fram till nu har den honungsfärgade lilla skalbaggen varit namnlös, men tack vare det brittiska museet är den nu döpt till Nelloptodes gretae.

– Jag är mäkta imponerad över Greta och vill tacka för hur hon bidragit till att öka medvetenheten om miljöproblem, säger Michael Darby på naturhistoriska museet i London.

Greta Thunberg har, i och med sin klimatstrejk som inleddes för omkring ett år sedan, kommit att bli en typ av ikon för den världsomspännande klimatrörelse som fått ungdomar världen över att demonstrera för klimatet.

Thunbergs engagemang för klimatet har tidigare uppmärksammats på flera sätt. Exempelvis tilldelades hon Amnestys mest prestigefyllda pris, Ambassador of conscience award, i september.

Källa: AFP