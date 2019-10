Tabelljumbon förstärker inför hemmamatchen mot HIFK – återvändaren Gröndahl: ”Väntar med iver att dra på mig Sportskjortan”

View this post on Instagram

Tervetuloa takaisin kotiin, Ari Gröndahl! Gröndahl palaa kotkapaitaan kevääseen 2021 ulottuvalla sopimuksella.🦅❤️ Arska on kehissä jo huomenna Sport–HIFK-ottelussa. Kaikki Kuparisaareen! 💪 . Koko tiedote Gröndahlin sekä urheilutoimenjohtaja Markus Jämsän kommenteilla: vaasansport.fi! . #VaasanSport #Kotkasydämellä #Liiga #VaasaVasa