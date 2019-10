Vår reporter har träffat Renée Zellweger inför premiären av filmen Judy: "Jag hoppade av Hollywoodmaskineriet för jag blev så påverkad"

Renee Zellweger tog ledigt från Hollywood i sex år för att hitta sig själv. Nu är hon favorittippad att vinna en Oscar, för rollen som superstjärnan som krossades av Hollywood – Judy Garland.

Det är fullsatt på nattklubben The Talk of the Town i London. I kulisserna står en späd kvinna med kort svart hår och glittrig klänning, och ett skrämt uttryck i de mörka ögonen. Hon gör ett försök att fly – ”jag är så torr i halsen, jag kan inte sjunga idag” – men en assistent knuffar ut henne på scenen.

Året är 1968 och Judy Garland, hon som tvingas ut i strålkastarljuset, har bara ett halvår kvar att leva.

– Jag vet att ett liv är så mycket mer än den offentliga person som existerar i andra människors fantasi. Garland blev en ikon redan som väldigt ung och har gjort några av de viktigaste filmerna i filmhistorien, men samtidigt kämpade hon med så många svårigheter, säger René Zellweger som spelar Judy i filmen om Garlands liv som har premiär den här helgen.

– Jag var nyfiken, och ju mer jag fick veta desto mer växte min empati för henne.

Ansågs inte filmstjärnesnygg

Ända sedan hon var barn hade Judy Garland arbetat i Hollywoods hårda studiosystem. Hon ansågs egentligen inte tillräckligt snygg för att bli filmstjärna men ingen kunde bortse från hennes charm och enorma talang.

Studion MGM gav henne bantningspiller för att bli smal, uppiggande medicin för att kunna arbeta 20 timmar i sträck och lugnande tabletter för att kunna somna efteråt.

När hon kom till London 1968 var hon bara 46 år men redan utsliten av missbruk och hårt arbete, och utan vare sig pengar eller fast bostad.

Konserterna på The Talk of the Town såg hon som en chans att skapa en framtid åt sig själv och sina barn Joey och Lorna, som bodde med sin pappa Sid Luft hemma i USA.

– Det är först när man inser vad hon var tvungen att övervinna för att kunna uppträda som man förstår hur enastående hon var. Att en person under sådana omständigheter överhuvudtaget kan sjunga, att hon bara fortsätter – det är heroiskt, säger Renée Zellweger.

Renée Zellweger som Judy Garland i filmen Judy. Judy Garland (Renée Zellweger) sitter på scenkanten och sjunger. Bild: Finnkino

Paus från Hollywood

Jag träffar henne på ett hotell i London. Zellweger har bytt den mörka, spretiga peruken och paljettklänningarna mot sin vanliga blonda hästsvans, jeans och stickad tröja. Liksom Garland har hon också suttit fast i Hollywoodmaskineriet, och fått pikar i skvallerpressen för sitt utseende.

Hur undvek du att bli påverkad av den pressen, som Judy Garland blev?

– Jag hoppade av. För jag blev så påverkad. Jag insåg det inte själv men det gjorde mina nära och kära. Väldigt lite i mitt liv var på riktigt, och jag anpassade alla viktiga beslut efter mitt arbete. Jag försökte bara göra mitt jobb, och insåg inte att jag hade lov att prioritera mig själv, säger Renée Zellweger, som lämnade filmbranschen under sex år för att hitta andra värden i livet.

Både Renée Zellweger och Judy Garland har fått utstå Hollywoods brutala skönhetsideal. Judy Garland (Renée Zellweger) sitter i sin loge vid sitt skrivbord och ser ledsen ut. Bild: Pathé Productions

Roliga båda två

Renée Zellweger har nära till skratt och ett skarpt sinne för humor, något som hon också delar med sin rollfigur.

Judy Garland använde tidigt självironi som en rustning, och på sina konserter förvandlade hon mellansnacken till ståuppkomik. ”Varför kan jag inte perspirera, jag bara svettas hela tiden - det anstår inte en dam”, var ett av hennes stående skämt från scenkanten.

– Jösses, vad hon var rolig! Hennes tajming var oklanderlig, och du måste vara smart för att kunna vara så rolig. Hon slog alltid tillbaka alla bollar hon fick, så snabbt och med lite extra klös, säger Renée Zellweger.

Fokuserade på sångtekniken

Renee Zellweger sjunger alla låtar i filmen inför livepublik, och hon arbetade hårt för att hitta de tekniska aspekterna av Judy Garlands röst – hur hon lägger tonvikten på konsonanterna, hur en ton övergår i en annan och hennes speciella vibrato.

– Jag fokuserade på det tekniska eftersom det finns en metod där. Det andra kommer från himlen, en begåvning som dyker upp en gång vart miljonte år, något magiskt som klingar sant genom

generationerna.