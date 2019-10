I handboll tar spelarna hårda smällar – Lina Koskinen-Holmqvist från Karis tar hand om landslagsspelarnas skavanker

Handboll är en fysisk sport där spelarna tar hårda smällar. Skadade vrister och axlar är något som sysselsätter herrlandslagets fysioterapeut Lina Koskinen-Holmqvist från Karis.

- Problem med skadade vrister, axlar och ryggar. Det är de vanligaste skadorna.

Hon säger att dagens handbollsspelare är vältränade och vet hur de ska kunna undvika till exempel axelskador.

- Men det är klart att det kommer många smällar i matchsituationer och det vill sedan sätta sig i musklerna och lederna.

Vristskador uppstår oftast på grund av hårda golv och snabba svängar, säger hon.

- Det går snabbt till, spelarna byter riktning snabbt, det blir många hopp och ibland kan någon annans fot vara under då spelaren landar och då stiger spelaren snett, säger Koskinen-Holmqvist.

Första VM-kvalmatchen i söndags

Lina Koskinen-Holmqvist deltog för första gången i en tävlingsmatch med herrarnas handbollslandslag i söndags (27.10). Före det hade hon varit med landslaget på två träningsmatcher mot Japan.

Finland vann VM-kvalmatchen mot Cypern med 30-20. Matchen spelades i den nya fina idrottshallen i Riihimäki.

Hon minns den här matchen för att hon för första gången var tvungen eller fick rusa in på spelplanen.

- Under matchen skedde två sådana situationer där jag vinkades in på planen. Det var nervöst att springa in, småskrattar hon.

Lina Koskinen-Holmqvist är fysioterapeut för herrlandslaget i handboll. Porträttbild på Lina Koskinen-Holmqvist. Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hon säger att hon fortsättningsvis lär sig nytt hela tiden.

- Det finns en massa regler som säger vad jag får göra och inte får göra.

En fysioterapeut eller en tejpare kan till exempel inte springa in på spelplanen när som helst fast en spelare skulle ha skadat sig. Det är domaren som ger tillståndet till det.

Päivi Mitrunen tog kontakt

Handbollsförbundets verksamhetsledare Päivi Mitrunen hade hört att Lina Koskinen-Holmqvist är en duktig fysioterapeut.

- Hon tog kontakt med mig och i ungefär en vecka funderade vi tillsammans med min man om jag ska ta emot uppdraget. Det är en ganska tidskrävande uppgift.

- Det här är ändå en sådan chans man inte får alltför ofta så jag tackade ja, säger hon.

Hon har redan en tid fungerat som fysioterapeut för BK-46:s spelare i herrarnas FM-liga i handboll. Lina Koskinen-Holmqvist tror att de spelare som till vardags spelar i BK-46 hade tipsat Mitrunen om henne.

VM-kvalmatchen mellan Finland och Cypern var Lina Koskinen-Holmqvists första tävlingsmatch med herrarnas handbollslandslag. Finlands herrlandslag i handboll mot Cypern. Bild: Yle/Kristian Karlsson

Det samarbetet började då BK tog kontakt med företaget där Koskinen-Holmqvist jobbar för att BK-spelarna behövde muskelvård.

- Min chef utarbetade sedan ett sponsoravtal med BK-46. Det ledde till att vi också började ge BK-spelarna fysioterapi och inte bara muskelvård.

- Vi har kommit en god bit på väg, numera tar spelarna kontakt redan då de börjar känna av sina krämpor inte först sedan när de här jätteont, småler hon.

Fysioterapeut hjälpte efter operation

Koskinen-Holmqvist säger att hon alltid har varit intresserad av hur kroppen fungerar.

Man blir aldrig fullärd i det här yrket ― Lina Koskinen-Holmqvist, fysioterapeut

Hon säger att då hon som tonåring fick problem med ett skadat knä. Knät opererades och sedan anlitades en fysioterapeut för att hjälpa till med rehabiliteringen.

Fysioterapeut var ändå inte drömyrket för henne, men väckte intresset.

- Jag skulle egentligen bli marinbiolog, men sedan förstod jag att man måste röra i en fisk, skrattar hon och låter förstå att det är betydligt trevligare att röra i människor.

Hon och fysioterapeuten som hjälpte henne för ungefär tjugo år sedan är fortsättningsvis vänner och numera också kolleger.

Lina Koskinen-Holmqvist studerade vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors i tre och ett halvt års tid. Eller egentligen fortsätter studierna hela tiden.

- Det kommer nya rön och jag vidareutbildar mig kontinuerligt. Man blir aldrig fullärd i det här yrket, säger hon.