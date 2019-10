Kolumn: VAR har förgiftat våra Premier League-helger

MÅÅL … eller? Att sitta i tv-soffan och titta på engelsk ligafotboll har blivit en gissningslek. Millimeteroffside, hands, tio repriser. Fotbollen skulle bli tydligare. Den har blivit en hemvist för datadomare.

Var det verkligen så här det skulle bli?

Helg efter helg är det precis samma visa. Först spelas det 90 minuter fotboll i Premier League, sedan diskuteras det domslut minst lika länge.

Tränare, spelare, experter, supportrar – alla har en uppfattning om vad som står på sid 43 i regelboken och vill säga sitt.

Den här friflytande forsen av åsikter i fotbollsdiskussionerna håller på att äta upp en inifrån. Var inte visionen med videogranskningssystemet VAR att reducera antalet domarmisstag och därmed också minska anledningen att prata om domslut?

Nu svämmar det i stället över i debatterna, och det är verkligen dags att säga det högt: VAR i formen som vi ser systemet arbeta just nu har förgiftat våra Premier League-helger.

Målkamerorna var ett snabbt tillägg för domaren som alla köpte. Uppgraderade VAR är snarare ett övervakningssystem än ett smidigt fungerande hjälpmedel. Fotbollens beslutsfattare har tagit sportens grundackord som gisslan.

I min värld har fotbollen alltid varit lite charmig i sin oexakthet. Stopptiden är lite ditåt, den assisterande domaren har missat en offside ibland och det har till och med blivit helt galet ibland när domaren har blivit grundlurad.

Korrekthet är eftersträvansvärt, men nu är det ett rättesnöre som ingen får frångå. Precis allt måste bli rätt – och det har ju lett till smått komiska scener.

Domaren har glömt var pipan är, blundar för mycket och låter datadomarna framför skärmarna döma.