Näsdagen: Delta i vår improviserade direktsända 90-talssitcom!

Svenska Yle hyllar i år 90-talets glada tevetraditioner med att göra en helt egen direktsänd sitcom under näsdagen.

Näsdagssitcomen “Född i farstun” streamas fredagen den 8.11 klockan 13-18 på Yle Arenan, Facebook (X3M) och Instagram @X3Mguld.

Medan sändningen pågår kan du delta i insamlingen och på det viset påverka vad som ska ske till nästa i sitcomen.

Låter det knasigt? Bra, det är också meningen!

Född i farstuns gästande skådespelare. Från vänster: Oskar Pöysti, Antonia Atarah, Patrick Henriksen, Susanne Marins, Tobias Zilliacus, Åsa Wallenius Näsdagen 2019 promobild. Från vänster: Oskar Pöysti, Antonia Atarah, Patrick Henriksen, Susanne Marins, Tobias Zilliacus, Åsa Wallenius Bild: Yle

Så här går det till i Född i farstun

Märta Westerlund och Simon Karlsson, bekanta från X3M Morgon, är Svenska Yles sitcomstjärnor.

I de kring tio minuter långa sketcherna får de besök av kända finlandssvenska skådespelare: Tobias Zilliacus, Åsa Wallenius, Patrick Henriksen, Susanne Marins, Oskar Pöysti och Antonia Atarah.

Producenterna Ted Forsström och Oliwer Bäcklund på X3M håller i trådarna för näsdagsshowen.

Oliwer Bäcklund och Ted Forsström vill återskapa 90-talet i en näsdagssitcom. Oliwer Bäcklund och Ted Forsström poserar. Fotokollage från två separata foton. Bild: Fotokollage: Svenska Yle / Lasse Grönroos

De konstaterar att man ibland efter en lång dag på jobbet eller i skolan behöver hänga upp hjärnan på knaggen med en sitcom.

Enkla karaktärer och simpla missförstånd får en trött hjärna på gott humör när Game of Thrones-intrigerna känns för komplicerade.

Märta och Simon är inga improvisationsproffs. Simon Karlsson och Märta Westerlund poserar framför staket och graffitivägg på Yles gård. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Simon & Märta låses därför in med instruktionerna "var så roliga som möjligt och öppna dörren ifall någon ringer på".

Mellan varje sitcomavsnitt får vi ta en titt bakom kulisserna, där skådespelarna har exakt sju minuter på sig att göra alla förberedelser inför följande avsnitt.

Var så roliga som möjligt och öppna dörren ifall någon ringer på

Oliver Kivi & Malin Enkvist, kända från X3M Eftermiddag, styr och ställer bakom kulisserna.

- Tanken är att producera en hel säsong, sammanlagt 14 avsnitt, av en helt originell finlandssvensk sitcom - totalt utan manus och i direktsändning, berättar Forsström.

Så här gör du

Du kan delta i Svenska Yles näsdsagsinsamling genom att skicka ett SMS med texten Näsdagen till numret 16499 och därmed donera 10 euro till insamlingen.

Man kan också donera en valfri summa här.

Genom att följa med direktsändningen kan du kommentera och ge förslag på vad skådespelarna ska göra till nästa.

Men behaving badly hade förstås en soffa. Men behaving badly med röda näsor. Grafik: Lasse Grönroos. Bild: Copyright (c) 1992 Shutterstock. No use without permission.

Märta hatar improvisation

Sitcomens huvudpersoner Märta Westerlund och Simon Karlsson har just börjat sätta sig in i vad de egentligen kastats in i på näsdagen.

I själva verket är hela konceptet med sitcoms och improvisation väldigt främmande, åtminstone för den ena av dem.

- Jag är jättedålig. Man har fått förklara åt mig vad en sitcom är för något, skrattar Märta som säger sig ha dålig koll på tv-serier.

- Inte har jag varit någon Friends-fantast precis. Jag har liksom inte följt med sitcoms, säger hon.

Simon har däremot tittat en hel del på komediserier och sitcoms.

- Det är nog ett bekant koncept för mig men det här är någonting helt annat, säger han.

Märta var med i ett spex i Vasa under studietiden. Nu är det dags igen. För den goda sakens skull. Märta Westerlund håller i tom tavelram och tittar igenom den medan Simon Karlsson fotograferar henne. Bild: Svenska Yle /Erik Åhman

- Jag var med i ett spex i Vasa under studietiden. Och jag hatade det! Jag tyckte jag var skitdålig och att jag suger, minns Märta med ett ansträngt leende.

Året därpå ville hon inte längre vara med. Improvisation var inte hennes grej precis.

Jag tyckte jag var skitdålig och att jag suger

- Den här improvisationsdelen, som utgör 99 procent av vad vi ska göra, är jag inte så bekväm med, skrattar hon.

Det blir med andra ord en intressant direktsändning att se fram emot!

- Vi kommer i princip att vara versioner av oss själva i sitcomen, säger Simon.

Efter det första mötet med skådespelarna känns det ändå litet tryggare för Märta.

- Det känns som att vi har proffs bakom oss som hjälper oss, säger hon.

En klassisk sitcom från 90-talet ska givetvis innehålla vissa viktiga element: ett vardagsrum med en soffa, en trappa i bakgrunden och en tokig granne som alltid klampar på.

Och förstås burkskratt som läggs på vare sig skämtet var roligt eller inte. Helst litet fniss på burk redan när huvudpersonerna stiger in genom dörren.

Två rostiga improviserare väntar på uppdrag av dig. Simon Karlsson och Märta Westerlund framför graffitivägg på Yle. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Varken Simon eller Märta känner sig nervösa, de är ju vana vid att prata offentligt.

- Jag har litet tappat nervositeten. Det känns mera som att jag inte bryr mig om ifall jag mokar, säger Simon.

- Jag bryr mig nog om jag mokar, skjuter Märta in.

Nå, det är tillåtet att moka här i livet och den största mokan är ju att inte hjälpa till och skänka en slant.

Därför ska du donera pengar

Pengarna går till en mängd olika organisationer som alla jobbar för att utsatta barn ska ha en chans till ett bra liv.

Näsdagsstiftelsen använder sig av stränga kontrollsystem för att försäkra att pengarna i sin helhet går till rätt ändamål.

I år går pengarna till:

• Finlands Röda Kors

• UNICEF

• Kyrkans utlandshjälp

• Fida

• Rädda Barnen

• Plan

• International Solidarity Foundation - Solidaritet

• Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK

• Finska Missionssällskapet

Pantertanter var en populär sitcom på tv 1985-1992. Pantertanter med röda näsor. Grafik Lasse Grönroos. Bild: Copyright (c) 1992 Shutterstock. No use without permission.

Idén med Näsdagen kommer från Storbritannien där den första näsdagsinsamlingen hölls 1988, i Finland har näsdagen ordnats sedan år 2007.

Så här mycket brukar Märta och Simon donera

Jag ber Simon och Märta skriva ner hur mycket de själva brukar donera på näsdagen. Efter en stunds funderande har vardera plitat ner sina svar på telefonen och visar mig svaren samtidigt.

Simon minns att han ifjol gav 40 euro medan Märta brukar ge 30-50 euro.

Hur mycket ger du i år?

Var inte lika snål som Al Bundy med att donera på näsdagen! Al och Peggy Bundy med röda näsor. Grafik: Lasse Grönroos. Bild: Copyright (c) 1992 Shutterstock. No use without permission.

Yles finska näsdagsshow sänds på TV1 kl. 19-20 och fortsätter på TV2 kl. 20.30-23 och showen streamas också på Arenan.