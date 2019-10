Regionvalet tog den politiska tempen i Italien: Extremhögern sopade golvet med motståndarna

I söndags hölls det första regionvalet i Italien sedan den tidigare inrikesministern och högerpopulistiska partiledaren för Lega, Matteo Salvini, fått ta ett steg åt sidan. Extremhögern tog hem nästan hälften av rösterna i valet, som på förhand beskrevs som en temperaturmätare på det politiska läget i landet.

Det var i bergsregionen Umbrien i Apenninerna i centrala Italien – ett traditionellt vänsterfäste – som Salvinis parti gjorde comeback med besked och kammade hem strax under 38 procent av rösterna i söndagens val.

Det nyfascistiska och värdekonservativa partiet Italienska bröder (Fratelli d’Italia) lett av Giorgia Meloni tog hem drygt tio procent av rösterna. Tillsammans fick de båda partierna därmed nästan hälften av rösterna.