Vänsterperonisterna återtar makten i Argentina - Fernández vann presidentvalet i första omgången

Den sittande presidenten, konservativa Mauricio Macri har erkänt sig besegrad. Argentinare, frustrerade över den ökande fattigdomen, valde oppositionskandidaten Alberto Fernández redan i första omgången.

Då över 95 procent av rösterna i söndagens presidentval var räknade så hade Fernández, från den vänsterperonistiska alliansen Frente de Toros, fått 48 procent av rösterna.

Den 60-årige juridikprofessorn behövde 45 procent av rösterna, eller 40 procent med en tioprocentig segermarginal, för att vinna valet redan i den första omgången.

Den sittande presidenten, konservativa och marknadsvänliga Mauricio Macri fick 40,47 procent av rösterna enligt de preliminära resultaten.

- Alberto har vunnit och jag är superlycklig. Vi har haft fyra mycket svåra år. Vår upphetsning och våra förväntningar beror på att vi vet att vi får tillbaka en regering som tänker på folket, sade Fernández-anhängaren 35-åriga Paola Fiore till nyhetsbyrån Reuters.

Frente de Toros anhängare firade presidentvalets resultat på gatorna i Buenos Aires sent på söndag kväll.

Då Macri valdes till president 2015 lovade han att få igång landets ekonomi igen. Han har öppnat upp landets ekonomi för omvärlden och lyckats locka utländska investeringar bland annat inom energisektorn och infrastruktursatsningar.

Men samtidigt har fattigdomen ökat. Nu räknas var tredje argentinare som fattig. Inflationen ligger på över 55 procent och pesons värde har mer än halverats sedan januari förra året.

Macri erkände sig besegrad och höll ett tacktal till sina anhängare på söndag kväll.

Macris anhängare menar att han hade behövt mera tid för att hjälpa upp ekonomin och att han ärvde den ekonomiska krisen av sin företrädare, vänsterperonisten Cristina Fernández de Kirchner.

"Vi är tillbaka, vi är tillbaka!"

Alberto Fernández valseger betyder också att hans vicepresidentkandidat, expresidenten Cristina Fernández de Kirchner är tillbaka vid makten.

Vänsterperonisternas kampanjhögkvarter fylldes av jublande anhängare som ropade "Vi är tillbaka, vi är tillbaka!".

Fernández de Kirchner styrde landet åren 2007–2015 och hon tog över makten från sin man Nestor Kirchner som var president mellan åren 2003–2007.

Efter att Fernández de Kirchner lämnat makten har hon anklagats för både korruption och penningtvätt. Hon är en polariserande figur med många fiender och många passionerade anhängare.

Vicepresidenten Cristina Fernandez de Kirchner till vänster i röd klänning. Argentinas nye president Alberto Fernández till höger i svart kavaj.

Peson föll redan under den gångna veckan inför utsikterna att de protektionistiska vänsterperonisterna kommer tillbaka till makten.

Macri fick hård kritik från det hållet för det lån på 57 miljarder dollar som Macri förhandlade fram med Internationella valutafonden (IMF) förra året. IMF är en djupt impopulär institution i Argentina allt sedan den djupa ekonomiska krisen 2001.

Det har funnits farhågor om att Fernández ställer in betalningarna till IMF. Under Under Nestor Kirchners år vid makten bröt Argentina alla sina kontakter med valutafonden.

Alberto Fernández gjorde segertecknet redan utanför sin vallokal i Buenos Aires på söndagen. Alberto Fernández, från den vänsterperonistiska alliansen Frente de Toros, gjorde segertecknet redan utanför sin vallokal i Buenos Aires på söndagen. Bild: AFP / Lehtikuva

Men Alberto Fernández har försäkrat att hans regering kommer att uppfylla sina åtaganden gentemot IMF och långivarna.

- Dagarna med "vi" och "dom" är över, sade Fernández då han lämnade sin vallokal på söndagen.

- Vi befinner oss i en enorm ekonomisk kris. Alla måste ta ansvar för det som ligger framför oss, sade han.

Källor: AP, AFP, Reuters, SR