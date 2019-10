Greta Thunberg tackar nej till Nordiska rådets miljöpris – hon efterlyser kraftfullare åtgärder av Norden

Vid en ceremoni i Stockholm delade man i kväll ut Nordiska rådets priser, bland annat litteraturpriset och miljöpriset.

Det första priset som delades ut var i kategorin barn- och ungdomslitteratur. Priset går i år till den norska bilderboken Alle sammen teller skriven av Kristin Roskifte.

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris har sedan 2013 delats ut årligen till ett skönlitterärt verk för barn och unga.

Sammanlagt 14 verk var nominerade, bland dem Breven från Maresi av Maria Turtschaninoff.

I musikkategorin går priset i år till Gyða Valtýsdóttir från Island. Gyða Valtýsdóttir blev berömd med de hyllade elektroniska experimentalisterna múm i början av 2000-talet, skriver Nordiska rådet.

2017 släppte hon albumet Epicycle, en konstellation av stycken av bland annat Schubert, Schumann och Messiaen, men också mer experimentella komponister som Harry Partch och George Crumb.

Nordiska rådets miljöpris skulle ha gått till Sverige och Greta Thunberg. Hon skickade en hälsning från Kalifornien där hon är på resande fot. Hon meddelade att miljörörelsen inte behöver fler priser.

- Det vi behöver är att makthavare och våra politiska ledare ska lyssna på forskningen, meddelade Thunberg.

Hon tackade nej till priset.

I hälsningen som lästes upp av skolstrejkarna Sofia och Isabelle Axelsson sade Thunberg att de nordiska länderna gjort alldeles för lite för klimatet.

- Så tills ni börjar agera i enlighet med vad forskningen säger krävs för att begränsa höjningen av den globala medeltemperaturen till under 1,5 eller ens två grader, så väljer jag och FridaysForFuture i Sverige att inte ta emot Nordiska rådets miljöpris, meddelade Thunberg.

Vinnare i filmkategorin är i år den danska filmen Dronningen (Hjärter dam) av regissör och manusförfattare May el-Toukhy, manusförfattare Maren Louise Käehne samt producenterna Caroline Blanco och René Ezra.