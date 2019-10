”Jag ville utforska hur det känns att lämna en isolerad plats” – Marianna Kurtto skriver om vulkanutbrottet på Tristan da Cunha 1961 som kom att förändra öbornas liv för alltid

Den lilla ön Tristan da Cunha ligger i Södra Alanten, ungefär mitt emellan Sydamerika och Sydafrika med 3 353 km till Rio de Janeiro och 2 810 km till Kapstaden.

Ön är i snitt 12 km bred och har en omkrets på 40 kilometer. Öns högsta punkt når 2 km över havsytan och utgörs av en vulkan.

Denna avlägset belägna ö har facinerat Marianna Kurtto sedan hon läste om den i samband med efterforskningar som hon gjorde för sin diktsamling Auringon koko voimalla (2011) som handlade om Napoleon I som dog på ön Sankta Helena. Öarna Tristan da Cunha, Ascension och Sankta Helena hör till det brittiska utomeuropeiska territoriet.

– Jag hade aldrig hört talas om Tristan da Cunha tidigare och jag blev jättenyfiken på livet på ön. Det var som att göra en spännande tidsresa, och allt jag läste om öbornas isolerade liv och den karga naturen tedde sig som rena fiktionen.

Marianna Kurtto berättar att hon framför allt blev intresserad av hur vulkanutbrottet i oktober 1961 i ett slag kom att förändra öbornas liv:

– Alla öbor, som då var ungefär 260 till antalet, evakuerades från ön. De tillbringade en tid i Kapstaden innan de reste vidare till England där de stannade i två år innan de fick lov att återvända. Jag började fundera på hur det känns att lämna en plats som är så isolerad och avskärmad från resten av världen och att plötsligt tvingas ge sig av till en värld man aldrig besökt, hur känns det?

– Jag intresserade mig också för hur det kom sig att öborna ville återvända till Tristan da Cunha så fort som det blev möjligt för dem att återvända, även om livet på ön är utmanande. Utgående från korta nyhetsfilmer jag sett på webben och allt jag läst om ön verkar det som om människorna på ön är mycket lyckliga, att de verkligen njuter av havet, vulkanen, fåren och all karg natur som omger dem.

I romanen Tristania (2017), som är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2019, skriver Marianna Kurtto om ett dussin öbor som lever tätt inpå varandra, både på gott och ont, i nöd och lust, i sorg och glädje.

Det finns också en ständig rädsla för att skamfulla och obekväma hemligheter ska avslöjas och rubba jämvikten i byn.

Marianna Kurtto är i första hand känd som lyriker och Tristania är hennes första roman. Det som kännetecknar berättelsen är dock det skimrande poetiska språket och det ofta överraskande bildspråket.

Att jobba med en längre text som krävde en logisk berättarstruktur kändes dock nästan övermäktigt ibland, konstaterar Marianna Kurtto:

– Jag började skriva på berättelsen redan år 2009, men gång på gång lade jag projektet åt sidan eftersom det kändes svårt för mig att hitta den rätta formen. Under den långa skrivprocessens gång försökte jag skala av och stryka alltför många poetiska formuleringar för att göra texten mer flytande och läsbar. Jag ville att romanen skulle ha en klar och tydlig berättelse.

Tristan da Cunha är en karg ö där bosättningen är koncentrerad till en plats på norra sidan av ön.

Här bor ättlingarna till de drygt tio män och kvinnor som bosatte sig här på 1820-talet. Endast nio efternamn finns representerade på ön idag, nämligen Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Swain, Squibb och Collins.

– Det finns givetvis risk för inavel, och under årens lopp har man också medvetet importerat hustrur utifrån till ön för att få in lite nytt blod. I tiderna blev också några sjömän strandsatta på ön när deras valfångstfartyg förliste och de stannda kvar. Men i första hand får de giftasvuxna lov att välja partner bland dem som bor på ön.