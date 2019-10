Sport noterade sämsta publiksiffran under ligaåren – formkurvan pekar rakt neråt efter ännu en förlust

Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Sport bara förlorar – och supportrarna valde att stanna hemma. När Vasalaget gick på sjätte raka förlusten noterades den sämsta publiksiffran under Sports tid i ligan.

Motvinden för Sport är uppe i stormstyrka. I lokalpressen intygar klubbledningen att man inte sitter med fingrarna vid panikknappen.

Tränaren Ari-Pekka Pajuluoma, som skrev på ett nytt avtal vid säsongsstarten, ska enligt klubbledningen få fortsätta. Men det är onekligen så att trenden inte ser positiv ut.

Det pekar brant utför för Vasalaget. På tisdagen åkte fjolårsmästaren HPK hem med full pott från Kopparön.

HPK vann med 3–1 – med rekordfå åskådare på plats i hallen.

2266 åskådare var en publiksiffra som Sport hade med relativt ofta i Mestis. I kvällens ligamatch var det så många personer på läktarna.

Det är den sämsta publiksiffran som Sport har haft under tiden i ligan. Den tidigare bottennoteringen är ett år gammal. Då kom 2317 åskådare till matchen mellan Sport och Jukurit.

Puustinen med drömmål

De som kom till hallen fick åtminstone se ett riktigt drömmål. I den första perioden bjöd Valtteri Puustinen på hockeygodis när han drev in i anfallszon, lurade upp Kristian Tuoholampi på läktaren och sedan trixade in avslutet genom att sätta klubban mellan benen och lyfta in 1–0.

Se Puustinens läckra fullträff här!

I början av den andra perioden behövde HPK bara fyra sekunder i powerplay för att utöka. Jere Innala noterades för målet.

En av få ljusglimtar i hemmamörkret var när återvändaren Ari Gröndahl skickade in 1–2-reduceringen några minuter senare.

Tre segrar på hela hösten

I den tredje perioden försökte Sport trycka in en kvittering, men Arto Laatikainen släckte hoppet med ett handledsskott i nättaket med drygt tre minuter kvar av den tredje perioden.

Efter matchen noterade Pajuluoma en statistiskt avgörande detalj. HPK utnyttjade sitt enda numerära överläge.

– Vi spelade åtta minuter i powerplay och gjorde inte mål, konstarerar Pajuluoma enligt STT.

Det var Sports sjätte raka förlust och den tolfte totalt i höst. När en fjärdedel av grundserien är spelad har Sport bara vunnit tre matcher och ligger sist i tabellen.

I kvällens andra ligadust vann SaiPa mot Ässät efter en otrolig dramatik. I den sista sekunden av tredje perioden prickade Tomas Zaborsky in segermålet för SaiPa.

Ishockey, FM-ligan:

SaiPa–Ässät 4–3 (1–0, 0–1, 3–2)

Sport–HPK 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)