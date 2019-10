Förbundspennan: Försöker du undvika att misslyckas eller försöker du lyckas

Det här var en fråga som dök upp när finländska sportskytteförbundet förra veckan ordnade en mentalträningsdag för landslagsidrottare. En mycket viktig och intressant fråga när det gäller idrott och speciellt toppidrott. I det skede när du ska göra din prestation, vad är det du greppar tag om och hur påverkar det utfallet?

Att som idrottare misslyckas i en tävling kan många gånger vara en av de mest skamfyllda stunderna i ditt liv. Det känns som om du svikit dig själv och alla andra runt omkring dig. Du kan misslyckas på många olika sätt och det tar en stund innan du klarar av att se helheten.

Med vilket ”mindset” eller tankesätt du går in i en tävling kan ha stor påverkan på hur tävlingen slutar. Om du går in i en tävling och tänker att du försöker minimera felen eller misstagen så försöker du alltså undvika att misslyckas. Det här gör du medvetet och omedvetet. Du kan också gå in i en tävling och tänka att nu är det min chans att skina. Du litar på dig själv och du ser enbart möjligheter istället för hinder, då försöker du lyckas.

Det jobbiga är att resultatmässigt kan båda tankesätten ge så gott som samma resultat. Det att du undviker att misslyckas kan kanske någon gång hjälpa dig att göra en hyfsad prestation. Men en bra prestation kommer du inte med det tankesättet att göra och allt som oftast slutar tävlingen med att du misslyckas. Å andra sidan är det heller aldrig en garanti att du lyckas om du medvetet försöker lyckas, men chansen att du lyckas är ändå mycket högre om du verkligen försöker.

Tekniskt sett är du oftast spänd och mera benägen för misstag när du försöker undvika misslyckande, men när du försöker lyckas är du vanligen mera avslappnad och njuter mera av situationen.

När du försökt undvika ett misslyckande och misslyckats, skäms du och tror att hela världen stannar, fast den förstås inte gör det. Det kan vara att du också skäms efter en tävling där du misslyckats och du har försökt göra ditt bästa för att lyckas, men då kan du efteråt konstatera att du i alla fall försökte ditt bästa.

Förutom den mentala faktorn finns det ju många andra faktorer som kan påverka din prestation. Detta till trots, så i det skede som du vill skilja agnarna från vetet, hänger det på den mentala biten.

Vi kan inte alltid lyckas inom idrott eller i livet överlag, men om vi konfronterar saker och ting på rätt sätt så kommer vi inte heller enbart att misslyckas.

Så frågan är; är du den som koncentrerar dig på att undvika ett misslyckande eller är du den som sätter din energi på att försöka lyckas?

Joni Stenström, elitidrottare

Svenska Finlands Sportskytteförbund