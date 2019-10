500 år gammalt slott eldhärjat i Japan - slottet Shuri har brunnit och återuppbyggts flera gånger tidigare

Det berömda japanska slottet Shuri brandhärjades tidigt på torsdagen. Stora delar av det världsarvslistade slottet förstördes i branden.

– Brandorsaken är inte ännu fastslagen med säkerhetsbolaget fick larmet vid 2.30-tiden på morgonen, uppgav Ryo Kochi som är talesman för polisen på Okinawa.

Shuri byggdes för 500 sedan under Ryukyu-dunastin på Okinawa. Det består av träbyggnader omgivna av en stenmur.

Shuri ligger på en höjd utanför Okinawas huvudstad Naha.

– Alla tre huvudbyggnader har brunnit ned, det finns inget kvar, sade Daisuke Furugen vid brandkåren i Naha.

Slottet har brunnit ned fyra gånger under sin historia. Den senaste gången var under andra världskriget under slaget om Okinawa.

Under det grymma 82 dagar långa slaget var det japanska högkvarteret nedgrävt under slottet. Slottet utsattes därför för tungt bombardemang under striderna.

En fjärdedel av Okinawas befolkning och tusentals soldater under slaget om Okinawa.

Det återuppbyggda slottet var en symbol för Japans återhämtning från kriget.