Halloween och jubileum men festen uteblev – ineffektivt Jokerit gick på tung förlust

Hyppäsimme Jokerien matkaan kolmen ottelun vieraskiertueelle, joka eteni Moskovan kautta Tsherepovetsiin ja takaisin Moskovaan. Vajaan viikon aikana on tullut selväksi minkälaista KHL-arki on. Se on häiriötekijöiden minimoimista ja keskittymistä olennaiseen.