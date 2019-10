Hans Martin är ny etta på Vegatoppen – rösta här!

Hans Martin intar första platsen på Vegatoppen. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Johanna Lönngren & Rie och Lxandra?

Om du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att rösta på så många som du vill.

Hans Martin är ny etta med låten Glöm aldrig bort. I toppen faller Therese Karlsson en placering liksom Philip Järvenpää som finns på en tredje plats denna vecka.

Däremot säger vi farväl till Krista Siegfrids och Felin som inte fick tillräckligt många röster och därmed får lämna Vegatoppen för den här gången.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Johanna Lönngren & Rie utmanar med låten Algots schottis och Lxandra med låten Dip my heart in confetti.

Här kan du läsa mera om veckans utmanare Johanna Lönngren och Lxandra.

1. (ny) Hans Martin / Glöm aldrig bort: 18.2 %

2. (1) Therese Karlsson / Free: 17.6 %

3. (2) Philip Järvenpää / In the real world: 16.7 %

4. (3) Patricia Bergroth / Som en himmel: 10.8 %

5. (6) Ulf Lidman / Always together: 8.2 %

6. (7) Mikaela Finne / Package full of heartache: 7.6 %

7. (8) Charles Plogman / Små stunder: 6.9 %

8. (4) Susanne Marins / Fjäälin: 5.8 %

---------------------------------------------

9. (5) Krista Siegfrids / Let it burn: 4.7%

10. (ny) Felin / Money honey: 3.5 %

Resultaten från Vegatoppen vecka 44 presenteras i Yle Vega torsdag 7.11.2019 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.