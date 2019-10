Skarvarbetsgruppen: Mer regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens

Uudella ympäristö- ja ilmastoministerillä riittää tehtävää.

Krista Mikkonen on pitkän linjan vihreä, joka on aiemmin jäänyt suurelle yleisölle tuntemattomaksi. Nyt hän on ministeri, joka aikoo tehdä Suomesta hiilineutraalin ja laittaa ulkomaiset kaivosyhtiöt kuriin. Mikäli muu hallitus sen suo.