10 frågor om Berlinmuren - visste du det här om kalla krigets symbol

Berliinin muuri erotti ystäviä ja perheitä 28 vuotta.

Torstaina 9. marraskuuta 1989 tunnelma Berliinissä on epätodellinen ja kaoottinen. Ihmiset itkevät ilosta eivätkä tahdo uskoa silmiään. Itä- ja Länsi-Berliinin välinen raja on avattu. Berliinin muuri on murtunut. Miksi se ylipäätään rakennettiin?