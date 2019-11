Det brinner igen i Brasilien - nu är ett viktigt våtmarksområde hotat

Svåra bränder härjar i det tropiska våtmarksområdet Pantanal i södra Brasilien. Området är vad gäller biodiversitet ett av världens rikaste, och också ett viktigt turistmål.

Guvernörsämbetet i delstaten Mato Grosso do Sul uppgav på torsdagen att bränderna är "större än allt som tidigare setts" i regionen. Tre städer i Pantanal är i farozonen, och eldarna och den rödaktiga röken stör trafiken på motorvägarna.

Tills vidare har mer än 50 000 hektar, eller 500 kvadratkilometer brunnit. Delstaten ber nu om hjälp med bekämpningen från centralregeringen i Brasilia. Guvernören har utlyst ett trettio dagar långt förbud mot svedning.

Pantanal är ett område på nära 190 000 kvadratkilometer - mer än halva Finlands yta - med stor rikedom på våtmarker och träsk.

Biologer karakteriserar området som ett av de rikaste på jorden vad gäller mångfalden av växt- och djurarter. Där förekommer jaguarer, pumor, jätteuttrar, sumphjortar och kapybaror eller vattensvin, jordens största gnagare.

En kapybara, eller ett vattensvin som det också kallas, fotograferad vid ett vattendrag i Pantanal i Brasilien. En kapybara, eller ett vattensvin som det också kallas, står vid ett vattendrag i Pantanal i Brasilien. Den är strävhårig och har tjock nos Bild: All Over Press

Hundratals fågelarter häckar i regionen, bland dem den hotade hyacintaran - den största av papegojorna. Träsken och floderna är mycket rika på fisk.

Hyacintaran fotograferad i Pantanal i Brasilien. Den hotade hyacintaran är en blå papegoja med gula ringar runt ögonen. Bild: William Mullins/Alamy/All Over Press

Den fantastiska naturen lockar ett allt större antal ekoturister till Pantanal.

Dystra utsikter för artrikt savannområde

Bränderna i Pantanal bröt ut den 25 oktober, enligt BBC. Deras snabba spridning orsakas av samma kombination som i de flesta andra svåra skogsbränders fall - långvarig torka, hög värme och blåst.

Satellitbilder från INPE, Brasiliens rymdforskningsinstitut, visar att Pantanal mellan januari och oktober i år har drabbats av nästan 8 500 skogsbränder. Det är en ökning med 462 procent från samma period i fjol. Det är också den högsta siffran sedan 2007.

Bränderna i Pantanal är de senaste i raden av miljökatastrofer som Brasilien råkat ut för under året. I augusti och september rasade ofantliga skogsbränder i regnskogarna i Amazonas. Under perioden januari-september registrerade INPE nästan 67 000 bränder i området, eller nästan lika många som under hela år 2018.

Efter ett svedjeförbud som Brasiliens president Bolsonaro införde i augusti, avtog bränderna i Amazonas klart. Men i stället anlade bönder och boskapsuppfödare i september flera bränder i Cerrado-området i Brasiliens hjärta.

Cerrado, en mosaik av savanner, grässlätter och skog, täcker cirka en femtedel av hela landet. Området är i likhet med Pandanal mycket rikt på arter, från jaguar och manvarg till jättebälta och jättemyrslok. Men en allt större del av marken tas i anspråk för uppfödning av kreatur och odling av soja och sockerrör.

Allt liberalare miljölagar



Miljöaktivister och biologer skyller de ökande bränderna och skogsavverkningarna på Brasiliens högerextreme president Jair Bolsonaro. Bolsonaro, som tillträdde i årets början, har nära band till den starka agrarlobbyn och har drivit igenom en uppluckring av miljölagstiftningen.

Jaguaren hör till Pantanals rika fauna. haukotteleva jaguaari Bild: imago/imagebroker/ All Over Press

Numera är det tillåtet för brasilianska bönder att bränna av tjugo hektar skog för att röja åker och betesmark. Tidigare gick gränsen vid fem hektar. De myndigheter som ska förhindra illegal avverkning har fått se sin verksamhet kringskäras.

Bolsonaro anklagas också för att genom sin retorik uppmuntra bönder, skogsarbetare och guldsökare att anlägga bränder. Enligt en BBC-rapport har straffen för sådana brott minskat med nästan en tredjedel i år, jämfört med 2018.

Och skövlingen av regnskogarna har framskridit raskt. INPE uppger att nästan 7 800 kvadratkilometer av Amazonas har huggits ner och bränts under de första nio månaderna av 2019. Med den takten kan sammanlagt 10 000 kvadratkilometer regskog ha försvunnit vid årets slut. Det skulle vara dubbelt så mycket som i fjol.

Jair Bolsonaro tillträdde som Brailiens president i början av 2019. Brasiliens president Jair Bolsonaro Bild: EPA / Joedson Alves

Av Brasiliens övriga miljöbekymmer kan nämnas de mystiska oljeutsläppen. Under ett par månader har mer än 200 stränder i landets nordöstra del förorenats av olja. 600 ton har hittills samlats in, mest av privatpersoner och medborgarorganisationer. Det är ett fullkomligt mysterium varifrån oljan kommer. Också i detta fall får Bolosonaro kritik för sin nonchalans.

Källor: BBC, ORF, O Terra