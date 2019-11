Jesse Puljujärvi och Julius Honka nära täten då TSN rankar de sannolikaste klubbytarna i NHL

Jesse Puljujärvi och Julius Honka har goda förutsättningar att snart kunna liva upp sina NHL-karriärer, bedömer den kanadensiska tv-kanalen TSN. De två hockeyspelarna håller just nu till i FM-ligan och hoppas på att hitta nya NHL-klubbar. Edmontons klubbchef Ken Holland kommer om en vecka till Finland där han ska se Puljujärvi spela EHT-hockey.

Med 116 dagar kvar till den 24 februari, som är deadline för spelaraffärer, hittas två blåvita namn på tätpositioner på TSN:s spelaraffärsranking.

Det anmärkningsvärda är att det handlar om två spelare som är utan NHL-kontrakt och för tillfället spelar FM-ligahockey: anfallaren Jesse Puljujärvi (Kärpät) och backen Julius Honka (JYP).

Puljujärvi har gjort väl ifrån sig i FM-ligan. På 17 matcher har det blivit 11 + 7 = 18 poäng för 21-åringen som är sexa i poängligan och tvåa i skytteligan.

Om en vecka ska Puljujärvi spela EHT-landslagshockey på hemmaplan och Edmontons klubbchef Ken Holland besöker då Finland och kommer förmodligen att snacka om Puljujärvis framtid i Nordamerika.

Ska Puljujärvi spela i NHL behöver han teckna ett kontrakt senast den 1 december och en möjlig spelaraffär kan bli aktuell efter EHT-turneringen.

TSN-listan toppas av Chris Kreider som under stora delar av säsongen har varit Kaapo Kakkos kedjekamrat och Seravalli nämner St. Louis som en tänkbar klubbadress.