Representerar din låt Finland i ESC? Du har två veckor på dig att lämna in ditt bidrag till UMK Tävlingen för ny musik 2020

Suomen euroviisuedustaja selviää maaliskuussa Tampereella

Kappalehaku vuoden 2020 Uuden Musiikin Kilpailuun on avattu. Nyt on aika toimia, koska haku on auki viikon: 1.11. klo 08.00 - 8.11. klo 23.59. Suomen edustaja Euroviisuihin 2020 valitaan UMK-finaalissa, joka järjestetään Tampereella Mediapoliksen tv-studiolla lauantaina 7.3.2020. Avoin kilpailu tuli takaisin Uuden Musiikin Kilpailuun kahden vuoden kutsuartistimenetelmän jälkeen.